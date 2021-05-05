Коллекцию и модное шоу креативный директор Chanel посвятила крепкой дружбе Коко Шанель и писателя Жана Кокто. Читайте также Украинский дизайнер Ольга Навроцкая закрывает свой бренд NAVRO На мудборде у Виар висели листы Кокто к Габриэль, в которых он раскрывал свои чувства к мадмуазель. Фирменная подпись Кокто из писем к Коко Шанель – небрежно нарисованная звезда – венчает сет-дизайн шоу. Дизайнер рассказывала, что ей очень нравится фильм "Завещание Орфея", особенно сцена, когда человек с головой черного коня спускается в "Карьер-де-Люмьер" и его силуэт четко отражается на фоне белых стен. Именно в "Карьере-де-Люмьер", в коммуне Ле-Бо-де-Прованс Виржини Виар представила незабываемое шоу.

В своей новой коллекции французский модный дом соединил все громкие тренды: кожа, бахрома, кроше, кроп-топы, джинсовые комбинезоны, сетка, твид. Новинки бренда имеют все шансы совсем скоро войти в чек-листы мировых модниц, стилистов и звезд стритстайла.

По словам Виар, чтобы выглядеть стильно, придется миксовать обратное: твидовый костюм с футболкой, приталенный жакет с мини-юбкой, элегантное платье с цветочной вышивкой на рукавах, открытую линию плеч с черными колготками в сетку, многослойными браслетами, массивными серьгами и контрастными бусами.

Линейка Cruise полна контрастов: черный total look чередуется белым total look, а белый жакет с черным кожаным платьем. "Черно-белое" кино в коллекции Chanel Cruise 2022 разбавляет красочная вышивка с изображением цветов на брюках, лавандовые перья и одно памятное синее платье.

Особое внимание в коллекции заслуживают аксессуары. Модели дефилировали в массивных золотых колье, чокерах, серьгах-кольцах, цепочках на талии из жемчужин и массивных шпильках, которые удачно подчеркнули легкие локоны.

В отпуск креативный директор предлагает захватить лаконичное платье макси, легкие широкие брюки с неброским рисунком и вязаный костюм.

Коллекция Chanel Resort 2022



Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue



Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue



Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue



Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue



Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue



Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue



Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue



Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue



Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue