В своей новой коллекции французский модный дом соединил все громкие тренды: кожа, бахрома, кроше, кроп-топы, джинсовые комбинезоны, сетка, твид. Новинки бренда имеют все шансы совсем скоро войти в чек-листы мировых модниц, стилистов и звезд стритстайла.
По словам Виар, чтобы выглядеть стильно, придется миксовать обратное: твидовый костюм с футболкой, приталенный жакет с мини-юбкой, элегантное платье с цветочной вышивкой на рукавах, открытую линию плеч с черными колготками в сетку, многослойными браслетами, массивными серьгами и контрастными бусами.
Линейка Cruise полна контрастов: черный total look чередуется белым total look, а белый жакет с черным кожаным платьем. "Черно-белое" кино в коллекции Chanel Cruise 2022 разбавляет красочная вышивка с изображением цветов на брюках, лавандовые перья и одно памятное синее платье.
Особое внимание в коллекции заслуживают аксессуары. Модели дефилировали в массивных золотых колье, чокерах, серьгах-кольцах, цепочках на талии из жемчужин и массивных шпильках, которые удачно подчеркнули легкие локоны.
В отпуск креативный директор предлагает захватить лаконичное платье макси, легкие широкие брюки с неброским рисунком и вязаный костюм.
Коллекция Chanel Resort 2022
Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue
Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue
Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue
Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue
Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue
Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue
Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue
Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue
Круизная коллекция Chanel 2022 / Vogue