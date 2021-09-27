"Обрученные за временем": перформенс, поразивший Lviv Fashion Week в этом году

Уже который год подряд украинские дизайнеры представляют свои коллекции одежды на Lviv Fashion Week, а их уникальные перформансы заставляют посмотреть на моду с другой стороны.

Изящные наряды от Tsiushka, вдохновленные природой образы Дяченко Ирины, и этномотивы от Vbrana. Каждый дизайнер в свои коллекции пытался запечатлеть внутреннее видение прекрасного и показать одежду, в которую заложена их особая история.

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Дизайнер-экспериментатор Vozianov представил зрителям шоу под названием "Обрученные за временем" и устроил не просто модный показ, а фэшн-перформанс, который добавил больше атмосферы и потенциала для импровизации.

Если считать часы не фиксатором времени, а его производителем, от быстрого движения стрелок будет производиться больше времени. И выйдет ветер времени, который мы, возможно, сможем поймать,

– так описывает идею шоу Федор Возианов.



Перформанс от Vozianov / Фото Софии Бигайло

Создавая коллекцию, Vozianov использовал стрелки часов, прикрепив их на маску, которая полностью закрывала лицо.. А юбка-парашют, над идеей которой работали более 10 лет, надувалась с помощью воздуха ставшим соавтором дизайна. Шагая по подиуму, модель останавливалась возле вентиляторов, похожих на часы, где их стрелки двигались невероятно быстро.

Вот такую метафорическую параллель провел автор в своем перформансе, показав не только коллекцию одежды, а оживив ее вместе с течением времени.



За кулисами показа коллекции Vozianov / Фото Софии Бигайло



За кулисами показа коллекции Vozianov / Фото Софии Бигайло



За кулисами показа коллекции Vozianov / Фото Софии Бигайло

Автор: София Бигайло