В воскресенье, 14 февраля, все влюбленные будут праздновать День Валентина. Девушки уже сейчас думают над своим внешним видом и образом для празднования. Fashion 24 собрал самый популярный праздничный наряд, который носят Инстаграм-инфлюенсеры.

День Валентина – особенный, яркий и романтический праздник. Накануне романтического ужина или похода в кино, каждая девушка думает над выбором наряда, в котором она будет чувствовать себя безупречно, и который, безусловно, поразит ее возлюбленного.

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В день, когда все вокруг витает в любви и страсти, хочется выглядеть особенно, поэтому советуем внимательнее присмотреться к образам, которые точно подарят вам отличное настроение и непревзойденный вид.

Образы на День святого Валентина

Белый цвет всегда уместен для любого праздничного события. Сделайте ставку на молочный или белый гольф, а сверху наденьте жакет. Чтобы сделать образ более торжественным – наденьте белые брюки классического кроя или палаццо. Завершить такой аутфит можно заплетенными волосами в хвост, массивными серебристыми серьгами и черной сумкой.

Воротник – тренд 2021 года. Чаще всего его можно встретить на рубашках, впрочем, в масс-маркете среди огромного многообразия, можно натолкнуться и на платье. Удлиненный вариант легкого платья с воротником вы можете смело надевать в ресторан.

Трикотажное платье на длинный рукав с вырезом на спине уже успело влюбить в себя тысячи поклонников Рози Хантингтон-Уайтли. Супермодель советует не перегружать такой праздничный вариант лишними элементами гардероба. Достаточно лишь распустить волосы, накрасить губы красной помадой и довершить образ золотистой цепочкой.

Для любителей минимализма надеть платье длины миди молочного цвета и довершить его туфлями и сумкой одного цвета – идеальное комбо. В холодное время года советуем добавить к такому платью жакет маскулинного кроя молочного или розового цвета. Сапоги на высоком каблуке идеально впишутся в этот изысканный look.

Модные звезды Инстаграма надевают топы в любое время года, даже зимой. Акцентный топ с вырезом и золотистой цепочкой в паре с черными брюками – беспроигрышный вариант для вечеринки. Перед выходом из дома не забудьте надеть черный жакет, который придаст еще большей изюминки вашему аутфиту.

Кожа в этом сезоне не покидает модных позиций, поэтому платье из экокожи станет отличным выбором для празднования Дня влюбленных. Она проста в использовании, ведь сама по себе уже является акцентой. Фактурный золотистый ремень в паре к золотистым серьгам сделают образ особенно интересным. Под кожаное платье можете выбирать обувь на низком ходу.

Конечно, ни одно празднование не обходится без элегантного длинного платья. Черное платье выручает в любой ситуации, а для похода в ресторан на День Валентина – идеальный выбор для каждой девушки, которая хочет понравиться своему избраннику. Особый шарм образу придадут лаконичные серьги и волосы заплетены в хвост.

Для похода в кино выбирайте брюки с вырезами в стиле Виктории Бекхэм в паре с белой рубашкой и клетчатым жакетом оверсайз. Для любителей минимализма и классики – отличный вариант, который подойдет и для любых других запланированных мероприятий. Разрезы на брюках удлиняют силуэт, а лаконичная сумка и распущенные волосы помогут вам получить великолепный праздничный образ.