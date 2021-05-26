Образы с джинсовой юбкой: стильные сочетания, которые вам понравятся

Деним считается универсальным материалом и не выходит из моды уже несколько десятилетий. Среди базовых элементов гардероба в этом сезоне оказались не только джинсы и куртки из денима, но и джинсовая юбка.

Юбка из денима летом – незаменимый предмет женского гардероба. Она будет гармонично смотреться в стиле кэжуал, подойдет для streetstyle образа или дополнит ваш романтический образ.

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Джинсовые юбки вошли в коллекции таких модных домов как Celine, Stella McCartney и Givenchy и имеют все шансы закрепиться в списке ключевых трендов до конца года.

Юбку из денима можно удачно вписать в рабочую капсулу, надеть ее на вечеринку, прогулку, свидание или учебу. Школа стиля Pump Your Style предложила несколько вариантов стилизации юбки и проанализировала ключевые стилистические решения и приемы в аутфитах.

Юбка длины миди + топ с вырезами + низкий ход + базовая сумка

"Топ добавляет изюминку в образ благодаря трендовым вырезам, зато юбка остается акцентом из-за цвета и своей текстуры", – говорится в посте.



Стилизация джинсовой юбки / Фото из инстаграма Pump Your Style

Мини-юбка + рубашка в принт + лоферы на массивной подошве + кросбоди-сумка

Стилисты отмечают, что структурированная рубашка и лоферы балансируют сексуальность длины мини в юбке, а сочетание контрастных цветов делает образ более завершенным и интересным.



Стилизация джинсовой юбки / Фото из инстаграма Pump Your Style

Юбка в технике пэчворк + топ с декоративными элементами + акцентная обувь на каблуках + топ-хендл сумка

"Идеальный вариант для обладательниц фигуры "перевернутый треугольник", которые стремятся перенести акцент в нижнюю часть силуэта (на юбку и обувь в этом случае)", – рассказывают специалисты.



Стилизация джинсовой юбки / Фото из инстаграма Pump Your Style

Комплект кроп-джинсовки и юбки + базовый топ + обувь в стиле Мэри Джейн + структурированная сумка

Такую комбинацию стилисты рекомендуют попробовать девушкам невысокого роста, ведь асимметричный разрез на юбке визуально удлиняет ноги и силуэт в целом.



Стилизация джинсовой юбки / Фото из инстаграма Pump Your Style

Асимметричная дизайнерская юбка + свитшоты + кроссовки + акцентная сумка с принтом

Крой юбки визуально добавляет длины ногам и формирует правильные пропорции силуэта (короткий торс-длинные ноги). Сумка служит акцентом в образе и придает изюминку спортивному аутфиту.



Стилизация джинсовой юбки / Фото из инстаграма Pump Your Style

Юбка и куртка из светлого денима + топ в тон комплекта + босоножки в тон кожи + акцентная сумка

"Монохромный образ и обувь в тон кожи прекрасно работают на удлинение силуэта, зато сумка остается акцентом на фоне однотонного комплекта", – говорится в посте.



Стилизация джинсовой юбки / Фото из инстаграма Pump Your Style