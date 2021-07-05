Собираясь в путешествие составляйте гардероб опираясь на свой вкус и предпочтения, однако для того, чтобы не допустить очевидных ошибок, убедитесь, что вы придерживались всех основных правил по составлению образов на отдых.

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Склад вещей

На пляжный курорт рекомендовано брать одежду, которая пошита из легких натуральных материалов: ситец, лен, шелк позволят чувствовать себя очень комфортно в жаркий день. Вещи из синтетики лучше не брать ни на курорт, ни на любые прогулки, ведь в ней вы быстро вспотеете и ощутите дискомфорт.

Свобода движений и универсальность

Для пляжных образов выбирайте универсальную одежду. К примеру, ваши вещи должны уместно смотреться и на пляже, и на ужине в ресторане. Слишком обтягивающая одежда – неудобный вариант в курортном гардеробе. Все вещи должны приносить максимальный комфорт и не стеснять движения.

Практичная аксессуарная группа

На отдых берите обувь без каблуков, чтобы иметь возможность свободно перемещаться по песку. Среди сумок отдайте предпочтение объемным шоперам из плетеных материалов или канвы. В такие сумки все помещается, а кроме этого, они не только не выгорят на солнце, но и быстро высохнут от воды.

Недорогие украшения

Пляжные образы могут обойтись без бриллиантов и драгоценных металлов, которые можно заменить браслетами из бисера или серьгами из жемчуга.

Школа стиля Pump Your Style составила несколько удачных пляжных образов, которые вы можете взять на заметку этим летом.



Пляжные образы на отдых / Фото из инстаграма Pump Your Style

Пляжные образы на отдых / Фото из инстаграма Pump Your Style



Пляжные образы на отдых / Фото из инстаграма Pump Your Style



Пляжные образы на отдых / Фото из инстаграма Pump Your Style

Пляжные образы на отдых / Фото из инстаграма Pump Your Style



Пляжные образы на отдых / Фото из инстаграма Pump Your Style



Пляжные образы на отдых / Фото из инстаграма Pump Your Style