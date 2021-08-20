Знаменитая британская супермодель хорошо разбирается в моде, поэтому беременность не стала ей помехой. 34-летняя модница возобновила свою любимую рубрику фотографий в зеркале и продемонстрировала 13-миллионной аудитории волшебные образы.

Партнерский материал Стиль и уют в одном: настенный электрокамин, который монтируется менее чем за час

Их могут примерить не только девушки, которые находятся в особом состоянии, но и все, кто вдохновляется стилем и модными сочетаниями Рози.

Красавица позировала перед зеркалом в светлом жакете, черном длинном платье, брюках с подкатами, бельевом костюме белого цвета, любимых бежевых брюках, штанах клеш и белоснежном трикотажном платье.

Ко всем образам Рози подобрала босоножки из своей коллаборации с итальянским брендом Gia. Ее аутфит дополняли любимые сумки: клатч-пельмень и черная сумка Hermes Birkin. Довершала наряды супермодель солнцезащитными очками.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Модницы со всего мира могут брать на вооружение все образы Хантингтон-Уайтли, которые смело можно примерить каждый день в течение десяти дней. Капсульный гардероб составлен в присущем стиле инфлюенсерки без лишних деталей в элементах гардероба, ярких принтов и супертрендових вещей.

Британка любит базовые цвета и лаконичные сочетания, которые удачно подойдут для прогулки с друзьями, похода в офис и встреч с коллегами.

Образ № 1



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ № 2



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ № 3



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ № 4



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ № 5



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ № 6



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ № 7



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ № 8



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ № 9



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ № 10



Стильный наряд супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли