В образе лесных фей: Эльза Хоск показала, как выглядела с дочкой на Хэллоуин – сказочные кадры

Шведская модель Эльза Хоск следит не только за всеми модными трендами и демонстрирует стильные образы на себе, но и умеет на Хэллоуин создать настоящий сказочный образ. Модель впервые за долгое время показала дочь и парные образы, которые она создала на День всех святых.

"Ангел" Victoria's Secret показала своим поклонника в инстаграме милые кадры с дочкой и объяснила, почему выбрала для Тууликки на Хэллоуин образ лесной феи.

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"Тууликки – это имя финской лесной феи, поэтому мы должны были сделать такой сказочный костюм. Всем счастливого Хэллоуина", – написала Эльза Госк.

Модель одела девочку в белое цветастое боди, прикрепила к волосам персиковых бабочек, а на плечи надела зеленые крылья. Эльза надела фиолетовый комбинезон без бретелек, дополнив верх цветами. Знаменитость дополнила образ мюлями от бренда Mach Mach.

Перед камерой манекенщица позировала с челкой и накладными ушами эльфа. Ее сказочный аутфит довершили сиреневые крылья. Шведка сделала яркий макияж, накрасив веки фиолетовыми тенями, а губы – любимой коричневой помадой.

7-миллионной аудитории очень понравились такие милые образы, поэтому в комментариях фанаты засыпали Эльзу приятными словами.

"Невероятные феи";

"Вы очень милы";

"Девочки, вы потрясающие";

"Слишком красивые";

"Какие же вы прекрасные. Ваши обиды меня растрогали".



Сказочный образ Эльзы Хоск и ее дочери Тууликки / Фото из инстаграма модели

Сказочный образ Эльзы Хоск и ее дочери Тууликки / Фото из инстаграма модели

Сказочный образ Эльзы Хоск и ее дочери Тууликки / Фото из инстаграма модели