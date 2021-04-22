Какой образ подойдет для прогулки по городу: показывает шведская модель Эльза Хоск
Эльзу Хоск без колебаний можно назвать иконой стиля. Манекенщица обладает безупречным вкусом по выбору одежды и созданию образов, которыми привлекает внимание. Молодая мамочка приготовила для сотни тысяч поклонников новый аутфит, который каждый может примерить для прогулки по городу.
Источник:инстаграм Эльзы Хоск
Ангел "Victoria's Secret" после рождения дочери не забыла о своем блоге в инстаграме, за которым следят более 6 миллионов пользователей. Знаменитая манекенщица продолжает удивлять ценителей ее стиля новыми образами.
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Голубоглазая блондинка продемонстрировала стильный образ, которым может вдохновиться каждая модница. Для прогулки Эльза выбрала лаконичный наряд, который выглядит довольно интересно.
Образ Эльзы Хоск
Шведская модель любит яркий и трендовый образ. Даже для создания простых образов Эльза выбирает что-то необычного кроя или цвета.
Выбирая наряд Хоск остановила свое внимание на широких джинсах с принтом, в виде маленьких красных роз и насыщенных салатовых листочков. К ним модель подобрала объемный грязно-молочный свитер с очень длинными рукавами, которые она изрядно подкатила.
Образ дополнила любимая зеленая сумочка Эльзы – Bottega Veneta The Mini Jodie, которая была названа в честь актрисы Джоди Фостер. Также модница уже не впервые надевает зелено-желтые кроссовки Nike.
На этот раз красавица спрятала свое лицо от камеры, прикрывшись вьющимися волосами. Однако, на кадре можно разглядеть, что завершающим штрихом этого аутфита стали черные солнцезащитные очки.
Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма
Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма
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