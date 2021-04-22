Эльзу Хоск без колебаний можно назвать иконой стиля. Манекенщица обладает безупречным вкусом по выбору одежды и созданию образов, которыми привлекает внимание. Молодая мамочка приготовила для сотни тысяч поклонников новый аутфит, который каждый может примерить для прогулки по городу.

Ангел "Victoria's Secret" после рождения дочери не забыла о своем блоге в инстаграме, за которым следят более 6 миллионов пользователей. Знаменитая манекенщица продолжает удивлять ценителей ее стиля новыми образами.

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Голубоглазая блондинка продемонстрировала стильный образ, которым может вдохновиться каждая модница. Для прогулки Эльза выбрала лаконичный наряд, который выглядит довольно интересно.

Образ Эльзы Хоск

Шведская модель любит яркий и трендовый образ. Даже для создания простых образов Эльза выбирает что-то необычного кроя или цвета.

Выбирая наряд Хоск остановила свое внимание на широких джинсах с принтом, в виде маленьких красных роз и насыщенных салатовых листочков. К ним модель подобрала объемный грязно-молочный свитер с очень длинными рукавами, которые она изрядно подкатила.

Образ дополнила любимая зеленая сумочка Эльзы – Bottega Veneta The Mini Jodie, которая была названа в честь актрисы Джоди Фостер. Также модница уже не впервые надевает зелено-желтые кроссовки Nike.

На этот раз красавица спрятала свое лицо от камеры, прикрывшись вьющимися волосами. Однако, на кадре можно разглядеть, что завершающим штрихом этого аутфита стали черные солнцезащитные очки.



​Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма

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Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма