Популярные американские манекенщицы и звезды голливудского стритстайла – Хейли Бибер и Кендал Дженнер часто демонстрируют свой великолепный вкус в одежде и вдохновляют многих модниц воспроизводить их образы. На этот раз папарацци "поймали" подруг, когда они пришли на день рождения модели Анастасии Караниколау.

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Для вечеринки девушки выбрали соблазнительные и при этом изысканные луки. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", Кендал Дженнер, выбрала кожаный топ-бандо в черно-белых мотивам от бренда 16Arlington, который дополнила брюками прямого покроя с идентичным узором. "Изюминкой" образа топ-модели стала винтажная сумочка от Prada и нежный чокер с бриллиантами.



Кендал Дженнер на вечеринке Анастасии Караниколау / Фото BackGrid USA

24-летняя Хейли Бибер выглядела не менее роскошно. Девушка решила выбрать "тотал блэк" лук, который состоял из сатинового бралета и юбки длины макси с эффектным вырезом. Модель не экспериментировала с обувью, поэтому надела нежные туфли от Jimmy Choo с акцентной цепочкой вокруг ножки. Блестящие мотивы Хейли подкрепила яркой сумочкой в стразах.



Хейли Бибер на вечеринке Анастасии Караниколау / Фото BackGrid USA