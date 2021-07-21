Одна из самых популярных и желанных рубашек этим летом от бренда The Row, которую полюбили Кендалл Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли и Эльза Хоск.

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Впервые wow-эффект произвела на папарацци Кендалл Дженнер. Она надела объемную белую рубашку не застегивая пуговицы поверх футболки. Такие знаменитости, как Джессика Альба, Лори Харви и Ирина Шейк также продемонстрировали новые методы, как носить трендовую рубашку.

Образ для прогулки

Собираясь на вечеринку этим летом, надевайте черное короткое мини-платье, как у Ирины Шейк, совместив его с рубашкой маскулинного кроя. Образ можно завершить черными сандалиями на липучках, черной сумкой-багетом с золотой цепочкой и солнцезащитными очками.



Стильный образ с белой рубашкой / Daily Mail

Повседневный образ

Если вы работаете в офисе с непринужденным дресс-кодом, возьмите прекрасный пример у Джессики Альбы. Этим летом примерьте брюки или джинсы с базовой майкой, надев сверху белую расстегнутую рубашку. Стильный образ можно завершить белыми "дутыми" сланцами и множеством золотистых украшений. Волосы можно собрать трендовыми крабиками.



Стильный образ с белой рубашкой / Vogue

Образ для ужина на отдыхе

Теперь попасть на ужин после пляжа очень просто. Надо всего лишь поверх купальника надеть рубашку, как это сделала Лори Харви. На низ можно надеть белые летние брюки. В таком аутфите вы охотно можете прогуляться по курортному городу.



Стильный образ с белой рубашкой / Vogue

Непринужденный деловой образ

Этим летом приходите в офис в объемной рубашке маскулинного кроя в паре со свободными брюками-бананами и босоножками с тонкими перемычками, вдохновившись образом Кендалл Дженнер.



Стильный образ с белой рубашкой / Vogue

Образ для путешествия

Модель Адут Акеч отправляется в путешествие в стильных брюках с разрезом на косточках, майке-алкоголичке, объемной белой рубашке и высоких цветных кроссовках.



Стильный образ с белой рубашкой / Vogue