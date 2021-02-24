Все модницы в начале весны, или очищают свои полки от ненужных вещей, или обновляют свой гардероб отдельными вещами. Период перед началом весны – идеальное время, чтобы собрать новые образы из старых вещей, разнообразить то, что мы имеем и приобрести что-то интересное для своих аутфитов.

С приходом весны всем хочется, чтобы их образы были наделены легкостью, свежестью и особым шармом, которого так не хватало зимой.

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В новом сезоне модные образы в марте не обойдутся без верхней одежды, ведь зачастую в весенние дни нас ждет не лучшая и довольно переменчивая погода. Кроме верхней одежды, советуем обратить на лучшие оттенки, обувь и аксессуары, которые помогут завершить ваш аутфит.

Лучшая верхняя одежда – пальто

Однотонные, приталенные, прямые или принтованные пальто идеально подойдут для любого весеннего образа. Актуальным остаются пальто базовых оттенков – черный, бежевый, коричневый и белый. Кроме этого, пальто в клетку и гусиную лапку – классика, поэтому ни один сезон не обходится без этих вариантов.



Важные элементы для обновления гардероба / Фото из Pinterest

Лучшие оттенки – нейтральные

В начале весны сосредоточьтесь на одежде нейтральных оттенков. Это поможет взглянуть на ваш гардероб по-новому. Базовые цвета прекрасно подходят для правильной расстановки акцентов черного наряда.

Пастельную базу можно дополнить ярким жакетом или резиновыми высокими сапогами. Весной обратите внимание на розовые жакеты, которые будут особенно популярны.



Важные элементы для обновления гардероба / Фото из Pinterest

Лучшая надивленисть – Инстаграм

Вашим самым большим источником вдохновения для стильных образов станет ваша инстаграм-лента. Читать личные профили звезд стритстайла и других модниц, наряды которых резонируют с вашим и производите так называемую насмотренность.

Понравившиеся образы точно вызовут у вас ассоциации того, как надо собрать образ из своего наряда.



Важные элементы для обновления гардероба / Фото из Pinterest

Лучшая обувь – базовая

В 2020 году случился бум на массивные кроссовки и сапоги с тракторной подошвой. В новом сезоне сфокусируйтесь на базовых черных ботинках, лоферах и мюли. Их универсальность поможет вам создать прекрасные базовые образы.



Важные элементы для обновления гардероба / Фото из Pinterest

Лучшие спасатели гардероба – аксессуары

Золотистые браслеты, цепочки на шее, винтажные кольца, серьги – вот набор аксессуаров, которые оживят ваш самый образ. Стилисты советуют в новом сезоне поэкспериментировать над ансамблем серебряного и золотого цвета.

Выбирайте любые украшения, которые придадут изюминку вашему образу и применяйте свои творческие способности.



Важные элементы для обновления гардероба / Фото из Pinterest