Бренд Versace в этом году запустил новый фирменный узор La Greca. Креативный директор создала с новым узором не только одежду, но и аксессуары.

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Дуа Липа стала лицом осенне-зимней кампании, продемонстрировав на себе огненный образ с рыжими волосами, туникой и сумкой La Greca Signature. Прямоугольная сумка-тоут из подиумной коллекции изготовлена из текстиля и представлена в четырех цветах: черный и хаки, черный и карамельный, черный и синий.



Сумка-тоут из осенне-зимней коллекции Versace / Фото из инстаграма



Сумка-тоут из осенне-зимней коллекции Versace / Фото из инстаграма

Самой популярной сумкой среди инфлюенсеров можно назвать сине-красную модель. Именно ею больше всего дополняют свои образы звезды стритстайла. Сумка позволяет персонализировать изделие с помощью добавления одного или нескольких модульных аксессуаров из линейки La Greca Signature.

Презентация сумки La Greca Signature: смотрите видео онлайн

Чаще всего инфлюенсеры прикрепляют к сумке маленькие кошельки круглой и квадратной формы, которые на сайте стоят более 8 тысяч гривен. Сумка-тоут обойдется в 40 тысяч гривен.

Со стильным аксессуаром уже успели прогуляться самые известные звезды стритстайла Эмили Синдлев и Леони Ханне. Обе дополнили свои образы туфлями на каблуке из новой коллекции бренда. Эта обувь уже набирает огромной популярности в сети.



Сумка-тоут из осенне-зимней коллекции Versace / Фото из инстаграма



Сумка-тоут из осенне-зимней коллекции Versace / Фото из инстаграма



Сумка-тоут из осенне-зимней коллекции Versace / Фото из инстаграма



Сумка-тоут из осенне-зимней коллекции Versace / Фото из инстаграма



Сумка-тоут из осенне-зимней коллекции Versace / Фото из инстаграма



Сумка-тоут из осенне-зимней коллекции Versace / Фото из инстаграма