Об иконе стиля 1990-х снимут фильм: что надо знать об образах Кэролин Бессетт-Кеннеди

Сценарист "Американской истории ужасов" Райан Мерфи расскажет о трагической судьбе жены Джона Кеннеди-младшего. У культового сериала появится продолжение под названием "Американская история любви" о самой известной паре в США в 1990-х годах. Fashion 24 решил вспомнить, как одевалась икона стиля, которой восхищался весь мир.

Девяностые годы сейчас очень популярны. Дизайнеры повторяют в новой интерпретации наряды кумиров нашего детства. Одной из икон стиля того времени была Кэролин Бессетт-Кеннеди, которая вместе с Жаклин Кеннеди оказывала немалое влияние на fashion-индустрию.

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Папарацци, толпы поклонников, дизайнеры и стилисты пристально следили за любым повседневным или светским выходом жены Кеннеди-младшего – Кэролин.

Бессетт-Кеннеди ненавидела папарацци и внимание публики, которое было приковано к ее персоне. Первые полгода после свадьбы своенравная девушка намеренно носила черную одежду с надеждой надоесть фотографам, впрочем, такой выходкой лишь подогрела интерес к себе.



Кэролин Бессетт-Кеннеди была иконой стиля в 1990-х годах / Фото из Pinterest



Кэролин Бессетт-Кеннеди была иконой стиля в 1990-х годах / Фото из Pinterest

Блондинка обожала минимализм и носила простые вещи с особым шиком. Во время своих выходов она доказывала, что нет лучшего тандема, чем белая рубашка и джинсы, а черные овальные очки – лучший аксессуар на все времена.

Любые элементы гардероба, в которых выходила Кэролин – мгновенно продавались. По слухам, дизайнер Ральф Лорен в свое время создавал каждую вещь "с мыслью о Кэролин", и не зря, ведь вещи из ее гардероба были обречены на успех.

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Блондинка любила носить простые футболки с сумками Birkin, а шелковые платья-комбинации – с высокими сапогами. Широкие джинсы Кэролин сочетала с приталенными жакетами, а мужские рубашки – с вечерними юбками длины макси. Цветочные платья она носила в стиле гранж, а леопардовое пальто надевала поверх водолазки и любимых джинсов Levi's 517.



Кэролин Бессетт-Кеннеди была иконой стиля в 1990-х годах / Фото из Pinterest

Для светских выходов она также делала ставку на лаконичность. В 1999 на мероприятие по случаю ежегодного сбора средств музея американского искусства икона стиля надела объемную белую рубашку Yohji Yamamoto Homme и черную юбку длины макси.



Кэролин Бессетт-Кеннеди была иконой стиля в 1990-х годах / Фото из Pinterest

Кэролин любила песочный оттенок. В ее гардеробе были брюки, юбки и жакеты в одном из классических цветов, которыми она охотно разбавляла черные аутфиты.



Кэролин Бессетт-Кеннеди была иконой стиля в 1990-х годах / Фото из Pinterest



Кэролин Бессетт-Кеннеди была иконой стиля в 1990-х годах / Фото из Pinterest

Для важных мероприятий красавица выбирала черные минималистичные платья без лишних деталей. Кэролин никогда не хотела привлекать к себе внимание, поэтому обходилась без драгоценных украшений, а волосы просто распускала, или делала элегантный пучок.



Кэролин Бессетт-Кеннеди была иконой стиля в 1990-х годах / Фото из Pinterest

У Кэролин были свои изюминки в гардеробе, благодаря которым ее можно было узнать среди других. Она любила носить вьетнамки или босоножки на массивной платформе с тонкими ремешками. Также по фотографиям можно проследить ее любовь к головным уборам – блондинка носила бандану в паре с черными солнцезащитными очками.

Кэролин Бессетт-Кеннеди была иконой стиля в 1990-х годах / Фото из Pinterest

За день до рокового полета (Кеннеди, Биссетт и ее сестра разбились на частном самолете) она купила в Saks Avenue эффектное черное платье Yves Saint Laurent, которое спадает с одного плеча, но так и не успела его надеть. Если бы не трагическая смерть, постигшая знаменитых супругов, у нас было бы еще немало возможностей насладиться безупречными аутфитами жены Кеннеди-младшего.