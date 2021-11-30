Накануне вечером в Лондоне состоялась впервые с начала пандемии долгожданная церемония British Fashion Awards. Организаторы собрали немало знаменитостей со всего мира. На мероприятие прибыли не только дизайнеры, но и актеры, певцы и модели.

Интересно 10 самых стильных выходов звезд на красной дорожке British Fashion Awards: яркие фото

Британская исполнительница, как всегда, поразила публику своим эффектным образом, который смело можно примерить в новогоднюю ночь. Стилисты постоянно отмечают, что черное платье никогда не выйдет из моды, а такое, которое одела Дуа Липа поможет вам выглядеть просто непревзойденно.

Образ Дуа Липы

Модница выбрала для красной дорожки роскошное черное платье от дизайнера Максимилиана Дэвиса. Платье-бюстье дополнили длинные черные митенки и широкий чокер на шее. Такой элегантный образ Дуа Липы довершила драгоценными украшениями от бренда Tiffany & Co.

Стилист знаменитости Лоренцо Посокко решил не перегружать аутфит прическами и другими яркими элементами, поэтому просто уложил волосы в легкие волны, а визажисты дополнили аутфит любимым макияжем артистки в медных тонах.

"Прошлой ночью на церемонии British Fashion Awards я была одета в платье на заказ одного из моих любимых молодых британских дизайнеров. Я люблю тебя, Макс!", – написала Дуа Липа.



Модный образ Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы



Модный образ Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы