Дизайнер Рик Оуэнс придумал для известного на весь мир бренда Converse новый фасон кедов: теперь они будут иметь квадратные носики и широкие язычки. Такие изменения оценили не все фанаты бренда, ведь фасон не менялся еще с создания первой пары кед.

Источник: Hype Beast

Первое, что приходит в голову, услышав слово кеды – это легендарные высокие Converse All Star с резиновыми носиками и звездой сбоку. Однако в этом году бренд решил изменить привычную форму кедов.

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Новый дизайн Converse

Дизайнер Рик Оуэнс уже работал с компанией Converse в 2014 году. Сейчас он решил поэкспериментировать и кардинально изменить привычную форму кед. Rick Owens DRKSHDW x Converse TURBODRK Chuck 70 – так называется созданная дизайнером коллекция. Это первый раз, когда менялась форма кедов. Они выпускаются в классической черно-белой цветовой гамме с логотипами Converse и DRKSHDW на язычке. Цена за пару от 165 до 170 долларов.



Новый дизайн Converse от Рика Оуэнса / Фото Converse

Что известно о компании Converse?

Компания Converse стала популярной еще в начале прошлого века, когда они создали первую коллекцию специализированной обуви для баскетбола All Star. Впоследствии, с началом Второй мировой войны, бренд был вынужден сменить сферу деятельности. Они начали выпускать качественную одежду и обувь для солдат.

Были созданы отдельные линейки для авиаторов и фермеров. Это принесло компании еще большую популярность среди населения. Впоследствии кеды начали носить все: подростки, баскетболисты, участники субкультур и музыканты. Бренд начал меняться, добавлялись новые цвета и текстуры.



Кеды Converse / Фото Unsplash

В конце 80-х годов у компании Converse начались трудные времена. Они не выдерживают конкуренции крупных брендов, таких как: Adidas, Nike и Reebok. Спрос на их продукцию очень уменьшился, сменился владелец и в начале 20 века компания обанкротилась.

В 2003 году компанию выкупил бывший конкурент Nike, и дал ей новую жизнь. Они выпустили множество старых моделей, обновив дизайн, и снова стали популярными на рынке. Несмотря на критику фанатов All Star, новая стилистика от Nike возродила бренд.

Автор: Соломия Борух