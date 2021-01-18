Креативный директор бренда Dior – Мария Грация Кюри обновила дизайн кроссовок Dior-ID. Ранее эта модель была представлена только в монохромных вариантах – белом и бежевом цвете.

Новая обновленная пара обуви выполнена из белой кожи, пишет Vogue. Обувь украшена цветными вставками, выпуклыми удлиненными рядами на передней части и золотой надписью Dior-ID.

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В обновленной версии представлены 4 варианта: с элементами темно-синего, пудровый, красного и зеленого оттенка. Все модели перекликаются с весенне-летней коллекцией Модного дома. Стоит новая обувь знаменитого бренда Dior 72 тысячи гривен.



Новые модели обуви Dior-ID

В 2021 году нас ждет новый сезон популярного сериала "Сплетница" и триумфальное возвращение стиля преппи. Для такого стиля характерны трикотажные жилеты, мини-юбки со складками и рубашки поло. Новые кроссовки Dior-ID идеально впишутся в эту картину.

Мария Грация Кюри предлагает носить такие кроссовки с высокими носками, короткими шотландскими юбками и рюкзаком через плечо. Такой образ в стиле преппи будет напоминать вам школьную пору.



Обновленную версию стоит носить с высокими носками / Dior