Сеть буквально с первых дней рождения дочери захватила шведская модель, "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск. 6-миллионная аудитория пристально следит за стильными образами модели, после родов манекенщица сумела быстро прийти в свою привычную форму и уже радует поклонников безупречными выходами.

Эльза Хоск – одна из "самых инстаграмных" мамочек. Она сразу после рождения дочери показала всему миру ее лицо, а теперь начала фотографировать совместные прогулки с Тууликки Джоан в стильных образах.

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Знаменитость провела выходной день с дочкой в ​​своем саду. Девушка напекла блинов, взяла шоколадную пасту, стаканы и приборы и отправилась с любимым Томом Дэйли и ребенком на свежий воздух.

Эльза сфотографировала маленькую кроху в детской переносной кроватке. Тууликки Джоан была одета в белое боди и защитные перчатки.

Приятно проведя время со своими родными, Эльза не забыла сделать несколько кадров в трендовом наряде. "Ангел" Victoria's Secret за короткие сроки сумела вернуться в свою привычную форму, поэтому похвасталась перед поклонниками стройным животом.

Хоск надела серый топ и жакет оверсайз с интересным обрамлением рукавов. Модель дополнила образ голубыми широкими брюками, которые в этом сезоне будут очень популярными. Довершили аутфит манекенщицы голубые кроссовки с белыми вставками от Nike и фактурная черная сумка-багет.

На шею модель надела золотое украшение, а белокурые волосы собрала в пучок, выделив спереди две пряди.

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Недавно знаменитость примерила молочный костюм, состоящий из приталенной водолазки с высоким горлом и юбки от бренда Simonett. Такой аутфит подойдет для любых праздничных событий.