Новогодний корпоратив приближается: 5 роскошных платьев, в которых вы будете сиять

Осталось совсем немного времени до начала новогодних корпоративов. Подготовиться к главной вечеринке года стоит заранее. Знаменитая модница и завсегдатай светских вечеринок Камила Коэльо точно знает, какое платье нужно выбрать для такого события.

33-летняя бразильская модель, инфлюэнсер и звезда Tik Tok часто радует свою 9-миллионную аудиторию роскошными образами. Она является желанной гостьей на всех модных показах и вечеринках, поэтому в своем арсенале имеет немало эффектных платьев, которые можно примерить на новогодний корпоратив.

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Несмотря на то, что до самого Нового Года осталось еще 47 дней, праздничное настроение уже витает в воздухе. Чтобы иметь отличное настроение на вечеринке, позаботьтесь о своем образе заранее.

Чтобы почувствовать себя звездой праздника, обратите внимание на выбор инфлюэнсера Камилы Коэльо. Девушка надела роскошное сексуальное платье красного цвета с эффектным вырезом.

Обтягивающее изделие длины миди в насыщенном красном цвете станет идеальным выбором наряда для новогодней вечеринки. Кроме этого, по версии Института цвета Pantone этот цвет – один из главных оттенков в сезоне осень – зима 2021/2022.



Модные платья на новогодний корпоратив / Фото из инстаграма Камилы Коэльо

Бразильянка также показала в своем инстаграме классическое черное платье, которое удачно подчеркивает стройную талию. Свой аутфит звезда Tik Tok дополнила черным клатчем и минималистичными босоножками.



Модные платья на новогодний корпоратив / Фото из инстаграма Камилы Коэльо

Белое платье – отличный вариант для новогоднего корпоратива. Камила Коэльо надела платье на длинный рукав из собственной коллекции с глубоким разрезом на ноге. Модница распустила волосы, дополнив свой образ золотистыми украшениями.



Модные платья на новогодний корпоратив / Фото из инстаграма Камилы Коэльо

Шелковые платья – всегда хороший выбор для любых праздничных выходов или вечеринок, поэтому для новогодней вечеринки длинное платье на бретельках подойдет идеально.



Модные платья на новогодний корпоратив / Фото из инстаграма Камилы Коэльо

Любительницы лаконичного наряда могут сделать ставку на короткое платье в молочно-бежевую клетку. Чтобы выглядеть эффектно, совместите такое платье с длинными сапогами на каблуке, а несколько украшений помогут вам удачно завершить аутфит.



Модные платья на новогодний корпоратив / Фото из инстаграма Камилы Коэльо