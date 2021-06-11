Новинка в гардеробе: что нужно знать о трендовом шакете

Дизайнеры не прекращают удивлять мир своей яркой фантазией и каждый раз пополняют фэшн-индустрию интересными новинками. Что такое шакет и почему он должен быть в арсенале каждой модницы читайте далее.

Современная мода все больше отдаляется от гламурности и шика и приближается к комфорту и простоте, а такая вещь, как шакет выступает тому подтверждением.

Актуально Легкое как зефир: почему для летнего отдыха стоит приобрести белое платье

Слово "шакет" появилось в результате слияния двух других английских слов "shirt" и "jacket". Проще говоря, шакет – это теплая рубашка, которую носят как верхнюю одежду. Этот микс жакета и блузки может стать "изюминкой" не только образа, но и целого гардероба, ведь с помощью шакета можно создать не только кежуальные аутфиты, но и изысканные и вечерние луки.



С чем носить шакет / Фото Pinterest

Преимуществом шакетов является и то, что сейчас они представлены в различных дизайнах: от ткани в пайетках до кожи или меха. При этом теплая рубашка одинаково стильно будет смотреться как в классическом сочетании обычных джинсов, белой футболки и кедов, так и под нежный сарафан и каблуки.



Модные тренды 2021: шакет / Фото Top Shop

К слову, шакет будет актуальнім как летом – в качестве накидки в прохладный вечер, так и в холодную пору под гольф или теплый свитер.



Что такое шакет / Фото Pinterest