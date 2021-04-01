В четверг, 1 апреля, на ютуб-канале "Слух" вышла седьмая серия документального сериала "Спалах" под названием "Новая украинская мода". Героями эпизода стали соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, известные украинские дизайнеры Иван Фролов, Антон и Ксения Шнайдеры и многие другие.

Украинские бренды сейчас настолько популярны, что о наших дизайнерах знают во всем мире.

Обратите внимание Девушка Илона Маска одевается у украинского дизайнера: дерзкий образ в лосинах от TTSWTRS

Знаменитая модель Джиджи Хадид надевает кардиган Ksenia Schnaider, коллекцией шляп Ruslan Baginskiy может похвастаться Мадонна, в лосины TTSWTRS одевается девушка Илона Маска Граймс, а в пуховике IENKI IENKI можно увидеть Эмили Ратаковски.

До 2014 года украинской моды как таковой не существовало. Однако после Революции Достоинства произошел определенный "спалах", который позволил украинским брендам заявить о себе далеко за пределами нашей страны.

За последние несколько лет украинская мода вышла на новый уровень. Это произошло не вследствие мощностей промышленных производств и не вследствие государственной поддержки. Что стало толчком к такому огромному прорыву – говорится в новой серии "Новая украинская мода".

Режиссером сериала выступил Артем Григорян. Создатели проекта, среди которых также главный редактор онлайн-медиа "Слух" Максим Сердюк, отмечают, что украинцы не привыкли замечать наших создателей или их работы, пока их не признает мировая индустрия. Но популярность за рубежом не является знаком качества культурного веса. Поэтому документальный сериал имеет целью создать единую историю о самодостаточной и стильной украинской культуре.

Создатели документального сериала "Спалах" отметили, что всего должно выйти 10 серий на ютуб-канале. Седьмая серия посвящена моде, а героями видеоролика стали Иван Фролов, Ирина Данилевская, Ксения и Антон Шнайдеры, Анна Луковкина, Тарас Шевчук и Ирина Василевская, Олег Мороз, Ася Варец, Катя Зубарева и Евгения Скварская. В центре нашего фильма – люди, жизнь которых неразрывно с модой.

Ирина Данилевская – человек, который создал Ukrainian Fashion Week. Она рассказывает об Украине как Центре пошива одежды в советские времена и начале украинской моды;

Иван Фролов – автор бренда Frolov отмечает профессионализм украинских мастеров и конструкторов;

Ксения и Антон Шнайдеры – супружеская пара дизайнеров рассказывает об одежде из переработанных джинсов и знаковом свитшоте с трезубцем;

Олег Мороз – идеолог бренда Riot Division отмечает о том, что украинцы не гордятся своим продуктом;

Евгения Скварская делится обратной стороной популярности брендов.

Сериал "Спалах". Серия об украинской моде: смотрите онлайн