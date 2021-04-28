Украинская певица Тина Кароль недавно презентовала альбом "Красиво", а после его премьеры выпустила live-концерт – 25-минутное живое шоу. Для выступления артистка примерила несколько смелых образов.

Тина Кароль порадовала своих поклонников не только альбомом с новыми песнями, но и сменой творчества.

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Одна из самых популярных исполнительниц современной эстрады Тина Кароль еще в феврале, после премьеры "Скандала", рассказывала, что начинается новый этап в ее карьере. Теперь звезда представила альбом, который совсем не похож на ее предыдущие.

Альбом "Красиво" состоит из другого стиля песен, однако они уже успели прийтись по душе украинским поклонникам. Пока в Украине карантин и концерты запрещены, Тина со своей командой решила записать 25-минутный концерт, который презентовала у себя на ютубе.

За это время знаменитость примерила несколько необычайных образов в откровенном костюме с многочисленными разрезами, серебряном платье, или блестящем комбинезоне.



Тина Кароль появилась в роскошных образах / Vogue

Режиссером концерта выступил Максим Делиергиев. Именно он создал музыкальный фильм "Тина Кароль. Интонации". Концерт снят в режиме реального времени.

Над образами Тины работала fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова и стилист певицы Ольга Ревуцкая. На сцене Тина появилась в образах американских брендов Bronx and Banco, ANAIS, RVDK, Natalie Fender и украинских дизайнеров EBESITE и PTITSA.

Хотелось сделать что-то новое с Тиной. Я изучила ее предыдущие выступления, ее характерный стиль. Тина сказала, что должна быть новой и смелой. Как только я получила тесты новых песен и демо, все встало на свои места. Это была новая энергетика, дерзость и уязвимость одновременно, женственность и сила воли. Все это хотелось показать и в моде,

– отметила Анна Зюрова.

Один из самых ярких образов концерта предложила создать Тина Кароль. Головной убор – платок серебряного цвета из кристаллов Сваровски для нее создала дизайнер из Лос-Анджелеса.



Тина Кароль появилась в роскошных образах / Vogue

Большую часть костюмов специально для Тины привезли из США – черное платье с вырезами сбоку и блестящий комбинезон австралийской марки Bronx and Banco, оранжевое платье с капюшоном – винтажный кутюр от Ronald Van der Kemp.

"Этим концертом мы хотели показать сценическую энергетику альбома и моего ребрендинга. Кто она, новая Тина? Какой вид имеет? Как поет? Какая у нее пластика? Какие костюмы она носит? Мне так понравилась эта трансформация, что хочется, чтобы ее все увидели. Концерт получился очень удачным — там такой вайб, что дома я даже тренируюсь теперь под этот лайв", – отметила Тина Кароль изданию.



Тина Кароль появилась в роскошных образах / Vogue



Тина Кароль появилась в роскошных образах / Vogue



Тина Кароль появилась в роскошных образах / Vogue