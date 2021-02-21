Если вы активный пользователь инстаграма, то точно могли заметить, как звезды стритстайла или известные знаменитости начали примерять к своим образам новую модель сумки Louis Vuitton. Очевидно, именно такая сумка стала новым объектом обожания инфлюэнсеров, так как ее можно увидеть почти у каждой мировой модницы.

Недавно начался эксклюзивный старт продаж новой модели сумки Louis Vuitton Coussin. Креативный директор женских коллекций Николя Гескьер представил модель во время весенне-летнего показа 2021.

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Съемный регулируемый ремень из кожи и новая версия цепочки из больших звеньев позволяют создавать модные образы. Новая модель сумки стоит 106 тысяч гривен.

Сумку популярного люксового бренда, который считается одним из самых дорогих в мире уже успела продемонстрировать в своих образах нидерландская модель Роми Стрейд. Также к ней присоединились не менее известные знаменитости.

Итальянская инфлюэнсер уже назвала новую сумку своим фаворитом среди других моделей. Кьяра Ферраньи зеленую модель соединила с черным коротким пальто с капюшоном, лосинами и короткими сапогами.

Стилист Эмили Синдлев показала на своем примере, как лаконичный образ можно разбавить ярким акцентом. Девушка надела костюм из темно-синего денима с красной сумкой Louis Vuitton. Образ получился смелым и оригинальным.

Нидерландская модная блогер Шарлотта Гроенвельд соединила сумку цвета хаки с лаконичным молочным пальто и голубыми джинсами.

Основательница популярного блога о моде и дизайне интерьеров Эйми Сонг пополнила свою коллекцию сумок белой моделью. Модница надела водолазку светло-кофейного цвета с фиолетовыми кожаными штанами.

Скандинавская streetstyle-модница Перниль Тэйбек надела черный костюм оверсайз в паре с дутыми ботинками Louis Vuitton, которые любит надевать звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Темный образ Перниль разбавила зеленой сумкой, которую надела через плечо.