В этом году к празднику всех влюбленных итальянский Дом моды Gucci решил приятно удивить своих поклонников. Сотрудничая с американским фотографом Брэдом Эльтерманом, бренд создал особую капсульную коллекцию одежды и фанатский журнал Love, Love & Love.

Источник: Vogue UA

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Новая коллекция Gucci ко Дню святого Валентина

Бренд Gucci, вдохновившись работами фотографа Брэда Эльтермана из Лос-Анджелеса, решил создать капсульную коллекцию ко Дню святого Валентина, где изюминкой линейки стали красные сердца на всех деталях одежды. Брэд Эльтерман – профессиональный фотограф из Беверли-Хиллз, штат Калифорния. С помощью фото, которые передают рок-н-ролльную атмосферу 1970-х годов, он сумел передать образы любви во всех его формах. Следовательно, в Gucci решили сотрудничать с художником, поскольку такие фото совпадают с взглядами Алессандра Микеле – креативного директора бренда.



Gucci Love Love & Love / Фото Gucci

Отличительной чертой этой коллекции является новый яркий символ – сердца, которые часто имеют трехмерное изображение детской игрушки и используются также для линейки ювелирных украшений Romantic и изделий из кожи и шелка. Gucci также украсил и переделал некоторые из своих классических вещей в любовный мотив: от своих ярких визитниц с монограммами и миниатюрных сумок на ремешке до колец из эмали и шелковых шарфов. На фото из новой капсульной коллекции появляются сумки-бестселлеры: Dionysus, Jackie 1961 и Gucci Horsebit 1955.



Gucci Love Love & Love / Фото Gucci

Кроме этого, ко Дню святого Валентина будет представлена новая линейка аксессуаров и коллекция Gucci Beauty. Поклонницы бренда смогут купить духи Gucci Guilty Love Edition и попробовать на себе яркую помаду Goldie Red. Розовый цвет стал доминирующим в коллекции домашнего декора: свечи из фрезии, пепельницы в виде головы тигра, подносы для украшений в виде бабочек.



Парфюм Gucci Guilty Love Edition / Фото Gucci

Онлайн-версия фэнзина Love, Love & Love доступна на официальном сайте, а печатная будет представлена в ограниченном количестве в книжном магазине Gucci Garden во Флоренции и в Gucci Wooster в Нью-Йорке с 11 февраля.



Помада Goldie Red / Фото Gucci

Автор: Соломия Борух