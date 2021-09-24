Как носить звериный принт этой осени: 5 лучших примеров

Анималистические узоры снова завоевали модные подиумы. Окраска зебры, леопарда, тигра и змей разместились на пальто, кейпах, сумках и сапогах. Многие девушки обходят этот принт, поскольку он непрактичен и привлекает к себе слишком много внимания. Дизайнеры и стилисты взялись развенчивать этот миф, ведь в этом сезоне наряды с животным принтом легко уживаются с другими вещами.

Несмотря на то, что fashion-индустрия делает ставку на лаконичность и простоту, анималистический принт все еще остается обязательным элементом любых сезонных трендов.

Партнерский материал Настенный электрокамин с обогревом и звуком: обзор дизайнерских каминов Electrolux EFP/W 2000S

Леопард, зебра и другие животные мотивы из сезона в сезон появляются в новых коллекциях различных брендов. Это значит, что не стоит бояться таких вопиющих принтов. Они никогда не будут выглядеть вульгарно, если вы научитесь их правильно сочетать в образе, или грамотно миксовать с другими принтами. С чем сочетать анималистическую одежду в этом сезоне – читайте дальше.

С объемными однотонными вещами

Лучший способ вписать анималистический орнамент в свой образ – совместить эффектную юбку в звериный принт с объемным монохромным верхом. Max Mara завершили юбку черной вязаной жилеткой, а Michael Kors Collection дополнили не только базовым черным джемпером, но и пальто в зебровый принт.



Стильные образы с анималистическим принтом / Фото с Vogue



Стильные образы с анималистическим принтом / Фото с Vogue

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая у электрокамина. Выбирайте свой электрокамин Dimplex, чтобы быть в тренде.

Соло

Не бойтесь заявлять о себе и самовыражаться благодаря платьям и вещам, которые можно носить соло. В коллекциях многих дизайнеров есть сотни таких вещей. Среди них – вечерние платья Dolce & Gabbana, осенние кейпы Lanvin и деловые юбочные костюмы Michael Kors Collection.



Стильные образы с анималистическим принтом / Фото с Vogue



Стильные образы с анималистическим принтом / Фото с Vogue

С джинсами или брюками

Хищные принты прекрасно сочетаются с джинсами и брюками. Благодаря тому, что утилитарность денима уравновешивает яркость кошачьих принтов, такие образы можно носить каждый день.



Стильные образы с анималистическим принтом / Фото с Vogue

Вечерний выход

Создать эффектный образ вам поможет не только вечернее платье. Вы можете надеть кожные штаны и серебристый блейзер с леопардовым окрасом, или в пару к нарядной юбке подобрать блузку с тигровым окрасом The Attico.



Стильные образы с анималистическим принтом / Фото с Vogue

Максимальная яркость

Принт диких животных часто переманивает на себя все внимание, поэтому его проще носить с однотонными вещами, чтобы не перегружать образ. Впрочем в этом сезоне бренды представили образы, которые полностью состоят из анималистических принтов.

Stand Studio обыграли костюмы с тигровым окрасом с помощью ярких рубашек, а Dolce & Gabbana создали образ с анималистических ярких желтых штанов, босоножек и манжетов пальто.



Стильные образы с анималистическим принтом / Фото с Vogue



Стильные образы с анималистическим принтом / Фото с Vogue