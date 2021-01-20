Кожаная рубашка управляет трендами уже последние несколько сезонов. Теперь ее можно найти в масс-маркетах любых ценовых диапазонов и цветов. Этой зимой рубашки не теряют своей актуальности, а лишь укрепляют позиции в модных тенденциях.

Рубашки из 70-х не перестают завоевывать fashion-мир, пишет Vogue. В прошлом сезоне такую рубашку чаще всего носили со штанами клеш и юбками миди. В 2021 году стилистических решений появилось гораздо больше. Самым актуальным будет ансамбль со спортивными брюками или широкими джинсами.

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Также можно составить кожаный total look, как это делают Иззи Лу и Эмма Роуз. Еще одним эффектным решением является сочетание кожаной рубашки и однотонного хлопкового топа. Такой стилистический трюк в своих образах уже испытали модницы Диана Дюка, Сире Кэмпбелл и Зарейна Фергюсон. Образ советуют дополнять винтажной сумкой на коротком ремешке и обувью на массивной подошве.

Кроме классических черных рубашек, в тренде остаются все оттенки шоколада. Рубашку цвета молочного шоколада лучше всего сочетать со светлой обувью – с ультрапопулярными жокейскими сапогами или сапогами-трубами.

Как стильно носить кожаную рубашку: примеры