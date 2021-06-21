Как носить зеленый цвет этим летом: безупречные примеры показывает Алисия Родди

Каждая модница, которая открывает инстаграм, уже не первый месяц видит всю ленту в зеленом цвете. В этом сезоне трендовой считается вся палитра зеленого. Британка Алисия Родди имеет в своем гардеробе всевозможную одежду популярного оттенка, поэтому удачно показывает стильные образы в инстаграме.

За личной страницей фешионисты следит более 1,5 миллиона подписчиков. Все они вдохновляются безупречными аутфитами, которые так умело составляет красавица для своих прогулок. Это неудивительно, ведь эффектные и простые сочетания оттенков, фактур и стилей привлекают внимание поклонников моды со всего мира.

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Инстаграм Алисии – настоящий клад стильных аутфитов. Внимательнее присмотревшись к образам и вдохновившись ими, можно составить для себя look, который подойдет для обычных выходов, прогулок с друзьями, или даже первого свидания.

Британка очень любит аксессуары, поэтому каждый ее образ совершенен многочисленными украшениями, сумкой, очками и головным убором.

Стильный инфлюенсер умеет легко совместить базовые предметы гардероба, обожает волшебные и эффектные образы и не боится стильных экспериментов, они у нее получаются просто великолепными.

Алисия любит яркие цвета и часто добавляет к своим ежедневным образов синие, оранжевые, зеленые, фиолетовые и желтые оттенки. Особенно много в этом сезоне девушка показывает аутфитов с зелеными элементами гардероба.

В гардеробе инфлюенсера найдется немало топов, бра, сумок, рубашек, костюмов, брюк и сабо со всеми оттенками зеленого цвета. Эффектные летние образы Алисии Родди собирают множество лайков и комментариев, поэтому Fashion 24 делится лучшими выходами модницы, которые смогут вдохновить вас на стильные создания аутфитов.

Стильные образы Алисии Родди