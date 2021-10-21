Как носить твидовые жакеты: модные советы на осеннюю пору

Карл Лагерфельд когда-то говорил, что из моды никогда не выходят джинсы, белая рубашка и жакет из твида. Изделие, которое Коко Шанель успешно включила в свои коллекции, до сих пор возглавляет вишлисты модниц. Как носить твидовый жакет в осеннюю пору – читайте далее.

Перед тем, как жакет стал желанным и статусным элементом гардероба, он прошел более чем 200-летний путь. Впервые твид появился в гардеробах шотландских фермеров в 18 веке. Тогда этот материал был толстым и однотонным и прекрасно защищал от ветра и дождя.

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Уже в первой половине 19 века твид понравился британской аристократии, которая шила из него классические костюмы и одежду для спорта и охоты.

Долгий период твид был предметом исключительно для мужского гардероба, впрочем, любительница адаптировать мужские вещи, Коко Шанель, придала этой ткани женский стиль. Твид оригинально вписался в женский гардероб послевоенных лет. Женщины полюбили его за комфорт и практичность.

Сегодня твидовый жакет ассоциируется с элегантностью, статусностью и одновременно является довольно привередливым в стилизации.

Твид + деним

"Прием №1, которым пользуются фэшн-инфлюэнсеры, так как деним имеет суперспособность балансировать самые эффектные и сложные фактуры. Лучше выбирать джинсы свободного кроя, а модели с потертостями сделают образ еще более интересным", – отмечается в публикации.



Стильные образы с твидовым жакетом / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с твидовым жакетом / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с твидовым жакетом / Фото из инстаграма Selfish school

Твид + кожа

Еще один вариант эффектной стилизации базируется на миксе фактур – рельефный и матовый твид и гладкая и глянцевая кожа подчеркивают достоинства друг друга.



Стильные образы с твидовым жакетом / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с твидовым жакетом / Фото из инстаграма Selfish school

Твид + трендовые вещи

"В стилизации твидового жакета есть важный нюанс – сочетайте его с актуальными и трендовыми предметами гардероба, не бойтесь добавлять вещи контрастных стилей – утилитарные ботинки или кроссовки, штаны-карго или леггинсы со штрипками – такой микс будет выглядеть неординарно и свежо", – пишут стилисты.



Стильные образы с твидовым жакетом / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с твидовым жакетом / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с твидовым жакетом / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с твидовым жакетом / Фото из инстаграма Selfish school