Туфли-лодочки считаются базовой обувью, которая с течением времени видоизменилась. Теперь высота и форма каблука модифицировались. Стилизация туфель также изменилась. Модницы носят туфли не только на праздничные события, но и надевают в будние дни. Как их правильно носить – смотрите на примере звезд стритстайла.

Туфли уже давно перестали быть лишь праздничным атрибутом. Стиль одежды позволяет надевать их не только в классических цветах, но и выбирать неоновые, яркие цвета, сочетая их с жакетами с мужского плеча, кожаными тренчами, лосинами, брюками и джинсами.

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В 2021 году особенно популярным будет деформированный каблук. В инстаграме вы могли уже познакомиться с туфлями Mach & Mach, которые очень любят инфлюенсеры. В этом сезоне покупайте туфли на изогнутых и скошенных каблуках.

Как носить туфли-лодочки каждый день

Туфли-лодочки + деним

"Джинсы добавляют образу расслабленного шика и образ выглядит более динамично и эффектно. Модель джинсов имеет значение! Особенно круто туфли-лодочки смотрятся с джинсами straight и wide leg. Если вы хотите таки сделать красивый образ со скини и лодочками, выбирайте объемный верх", – отметили стилисты.

Туфли-лодочки + акцент на плече

Туфли-лодочки в паре с маскулинным жакетом создадут интересный контраст объемов. Например, оверсайзный пиджак с плотными, структурированными плечами создаст силуэт power woman, который прекрасно смотрится с каблуками, которые помогают сбалансировать пропорции и поддержать остроносую обувь.

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Туфли-лодочки + спорт

Модницы любят миксовать туфли с джоггерами, леггинсами, худи и свитшотами, ветровками. Спорт-шик – не новое стилистическое направление, поэтому здесь также важна актуальность вещей и современная подача.

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Стилисты отмечают, что главное при создании эффектного образа с туфлями-лодочками на каждый день – это расслабленность. Игра объемов и пропорций сделает ваш образ таким, который хочется рассматривать.

Модные примеры ношения туфлей-лодочек



Стильные образы с туфлями / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с туфлями / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с туфлями / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с туфлями / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с туфлями / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с туфлями / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с туфлями / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с туфлями / Фото из инстаграма Selfish school