Как носить шарф этой осенью: 4 интересных примера, которые вы можете повторить

С приходом пронзительной осенней погоды, многослойность в образах выступает на первый план. Чтобы соответствовать тенденциям, первым делом понадобится длинный шарф, который поможет создать интересный образ и не позволит замерзнуть.

В теплые солнечные дни шарф можно носить с легкой демисезонной курткой или пальто, а в холодные дни он идеально довершит объемный пуховик.

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Современные модницы шарф надевают не только для того, чтобы утеплиться. Этот модный элемент гардероба служит им в качестве аксессуара и помогает создать неповторимые образы.

Шарф с пуховиком

Чтобы вам было теплее – практичнее прятать шарф под пуховик, впрочем для стильного образа его стоит повязать под капюшон. Чтобы смягчить тяжесть черных пуховых курток, выбирайте шарфы пастельных оттенков – кремовые, карамельные, мятные и пудровые.



Актуальные образы на осень с шарфом / Фото из Elle

Свитер вместо шарфа

Вместо шарфа в теплые осенние дни можете носить джемпер. Лучше всего, если он будет базового оттенка – серого или бежевого.



Актуальные образы на осень с шарфом / Фото из Elle

Шарф с дубленкой

Лучше всего с меховой дубленкой оверсайз смотрится вязаный шарф, повторяющий ее оттенок – монохром еще один подиумный тренд, который стоит интегрировать в свой гардероб.



Актуальные образы на осень с шарфом / Фото из Elle

Шарф с пальто

Этой осенью сочетайте с пальто объемные шарфы в стиле Acne Studios. Они спасут вас от холода благодаря плотной ткани и большому размеру.



Актуальные образы на осень с шарфом / Фото из Elle