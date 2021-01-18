Впервые с 2016 года институт цвета Pantone выбрал не один, а сразу два модных цвета, которые будут на пике популярности весь год – серый и ярко-желтый.

Серый цвет отвечает за уверенность и спокойствие, а желтый – за надежду и радость жизни, пишет Harper's Bazaar. Журнал Time назвал 2020 год – худшим в истории, поэтому причины выбора таких цветов очевидны. Всему человечеству в 2021 году хочется покоя и надежды.

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В 2020 году главным оттенком был синий – цвет уверенности и спокойствия. В результате мы не получили ни первого, ни второго. Несмотря на сложный год весь мир научился ощущать радость даже от самых маленьких моментов, поэтому в этом году с новыми силами и воодушевлением стоит начинать новую страницу жизни и учиться носить трендовые цвета.

Модные инфлюэнсеры охотно принимают новые вызовы, поэтому уже взялись стилизовать наряды в цветовой гамме по версии Pantone.

На какие вещи стоит обратить внимание в сером цвете?

Ultimate Gray – цвет спокойствия и надежности, который напоминает асфальт или гальку на пляже. В этом цвете вы можете приобрести уютное худи, которое будете надевать и в прохладные весенние дни, и даже в осенние дождливые. Обратите внимание на массивные серые кроссовки, которые можно будет совместить не только с желтым, но и со многими другими цветами.



Какую одежду стоит приобрести в 2021 году / Harper's Bazaar

На какие вещи стоит обратить внимание в желтом цвете?

Illuminating – цвет солнечных лучей, который знаменует радость жизни и надежду. Босоножки на шпильке в этом цвете идеально подойдут под белое, черное или серое платье. Брюки-клеш в духе 70-х прекрасно сочетаются не только с серым свитером-оверсайз, но и с синими, фиолетовыми или черными жакетами. Чтобы вы улыбнулись в ненастный день, а ваш образ заиграл новыми красками-приобретите желтую сумку в виде слоника, как у Loewe.



Какую одежду стоит приобрести в 2021 году / Harper's Bazaar