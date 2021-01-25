В прошлом году немалое количество элементов гардероба окрасилось в модный принт tie-dye. Наибольшую популярность этот принт получил в 60-70-х годах прошлого века. Уже весной тренд снова вернется и только укрепит свои позиции.

Принять tie-dye достаточно универсален даже несмотря на свою яркость и красочность, пишет Vogue. Фэшн-эксперты советуют комбинировать принт tie-dye с яркими фактурными элементами.

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Если вы не знаете, как умело совместить этот смелый принт в своем аутфите, то берите пример с модных инфлюенсеров. Датская модница Эмили Синдлев, которую сравнивают с Кэрри Брэдшоу – не боится ярких оттенков и умело сочетает их в своем гардеробе. Рубашку поло с радужным принтом tie-dye Эмили миксирует со стильными джинсами с разрезами, желтыми туфлями на каблуках и мини сумкой насыщенного персикового оттенка.

А вот бежево-черную юбку Эмили сочетает с блузой с прицепным воротником, лофераи и хлопчатобумажными носками фисташкового цвета.

Эмили Ратаковски одевает бежевый свитшот с принтом tie-dye в паре с белыми брюками.

Любимица уличных фотографов в Барселоне Бланка Миро примеряет для прогулки джинсовый синий костюм с принтом tie-dye на рубашке и брюках.

Модница из Новой Зеландии Джесси Буш, которая живет в Лондоне, надела спортивный костюм с принтом под серую эко-шубу Teddy Bear.

Стилисты советуют обращать внимание на худи и свитшоты, окрашенные в принт tie-dye. Уже сейчас вы можете комбинировать с брюками из эко-кожи, широкими джинсами или шортами. Весной присмотритесь к рубашкам, лонгсливам и футболкам поло.