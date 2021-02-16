В давние времена пояс был не только аксессуаром, но и оберегом. В украинских селах невеста на свадьбу должна была обязательно одеть пояс, чтобы ее никто не сглазил на семейную жизнь. В современном мире пояс и ремень уже не имеет такого сакрального значения, а больше служит отличным аксессуаром, который удачно дополняет аутфит.

Школа стиля Selfish, основательницей которого является украинский стилист и владелица бренда HUKH Ника Гук, опубликовала важные советы заядлым модницам. В заметке говорится о лучших стилистических решениях, которые можно применять с поясом.

Интересно Трендовые мужские кроссовки весна-лето 2021: лучшие модели

Пояс – один из самых универсальных аксессуаров. Его используют не только для того, чтобы зафиксировать одежду, но и для завершенности образа. Стилисты советуют использовать пояс, чтобы подчеркнуть талию или бедра и, чаще всего, для того, чтобы придать нужный акцент определенному аутфиту.

Пояс можно носить и сочетать с любыми предметами гардероба. Поэтому, чтобы освежить свой повседневный образ – обратите внимание на несколько интересных способов стилизации.

Варианты стилизации пояса от школы Selfish

Пояс поверх трикотажного платья

Для платьев приталенных силуэтов выбирайте тонкие длинные пояса, которые можно интересно завязать или обмотать несколько раз вокруг талии. Свободные и объемные варианты лучше дополнить массивным поясом.



Интересные способы стилизации пояса / Фото из Instagram / @selfish.school

Юбка миди + жакет + пояс поверх

Это современная интерпретация New Look, которая выглядит изысканно и элегантно.



Интересные способы стилизации пояса / Фото из Instagram / @selfish.school

Пояс поверх кожаной рубашки

Часто рубашки с акцентом на талию имеют в комплекте свой пояс, однако образ заиграет по-новому, если заменить его акцентным вариантом, который отличается фактурой или цветом.



Интересные способы стилизации пояса / Фото из Instagram / @selfish.school

Два пояса в одном образе

Выглядит такая стилизация очень интересно. Беспроигрышным вариантом будет сочетание поясов разной ширины, но одной фактуры, и наоборот.



Интересные способы стилизации пояса / Фото из Instagram / @selfish.school

Пояс поверх пиджаков

Пиджаки оверсайз с мужского плеча отходят на задний план, а в такой способ можно приблизить их к наиболее актуальным вариантам.



Интересные способы стилизации пояса / Фото из Instagram / @selfish.school

Пояс-веревка

Джутовые варианты лучше смотрятся летом, а для холодных сезонов лучше выбрать кожу. Такой необычный аксессуар прекрасно будет смотреться с трикотажем и легкой костюмной шерстью.



Интересные способы стилизации пояса / Фото из Instagram / @selfish.school

Пояс поверх пальто

Этот стилистический прием часто используют сестры Олсен и редактор отдела моды Harper's Bazaar Australia Кристин Сентенера. Пояс не только делает силуэт изящным и женственным, но и выглядит более завершено.

Интересные способы стилизации пояса / Фото из Instagram / @selfish.school



Интересные способы стилизации пояса / Фото из Instagram / @selfish.school