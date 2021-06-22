Как носить трендовый платок этим летом: модные примеры показывает София Коэльо

Стилистка София Коэльо ежедневно наполняет свой инстаграм безупречными образами. Она хорошо разбирается в трендах, поэтому создает модные аутфиты еще задолго до того, как отдельный элемент гардероба начинают носить все.

Модница из Португалии София Коэльо, за инстаграм-страницей которой следят более полумиллиона человек, охотно демонстрирует громкие тренды текущего сезона. Кроме этого, модница умеет отлично стилизовать свой наряд и на собственном примере показывать, как можно выглядеть интересно и эффектно.

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Девушка делится со своими поклонниками модными советами относительно стилизации разных вещей. Внимательные фанаты могли заметить, что стилистка привлекает модный платок не только в качестве головного убора, но и надевает его, как отдельный элемент гардероба и стилизует с сумками.

Платок – трендовый головной убор лета 2021

Этим летом платок занимает первенство среди всех головных уборов. Она даже вытеснила популярную летом панаму и бейсболку. Любой образ с платочком выглядит не только стильно, но и дорого. Такая незначительная деталь может превратить лаконичный образ в трендовый.

София Коэльо сочетает платок со штанами и жакетом, а также с бермудами и высокими сапогами. Второй вариант уже начинает пользоваться популярностью среди звезд стритстайла. Короткие шорты, юбки или бермуды дизайнеры советуют сочетать с высокими сапогами на каблуке. Выглядит такой аутфит очень эффектно.

Платок – аксессуар на сумку

Португальская стилистка любит не только многослойность в одежде, но и добавлять к аутфиту множество деталей в качестве аксессуаров. К примеру, почти каждый свой образ блондинка сопровождает большим количеством перстней, браслетов и цепочек на шее.

София умеет грамотно подчеркнуть каждую деталь, поэтому привлекает к созданию целостных образов трендовый платок, которым украшает сумки. Модница коричневую сумку с монограммой Louis Vuitton украсила платком цвета латте.

Платок – альтернатива летнему топу без бретелек

Девушка любит делать ставку на необычных деталях и нетривиальных сочетаниях текстур. Стилистка показывает на своем примере, что обычный платок, который этим летом пользуется особой популярностью, может служить не только головным убором.

Платок из шелка разных цветов при правильном сочетании с другими элементами гардероба может заиграть совсем другими красками.