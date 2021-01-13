Серый относится к звену универсальных цветов, ведь его можно совместить почти со всем. Однако большинство считает его скучным и даже называют "мышиным". На самом деле серый цвет – чрезвычайно многогранный, который может неплохо выстрелить в разных комбинациях.

Чтобы выглядеть стильно, не обязательно надеваться в серый монохром, пишет Harper's Bazaar. Хотя и стоит заметить, что классический серый можно и даже нужно разбавлять с другими оттенками: грозовая туча, мокрый камень или серебряная лисица – вариантов найдется множество.

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Если вы хотите разбавить свой образ и сделать более свежим, то стоит с серым совместить синий или фиолетовый цвет. Великолепно серый цвет будет смотреться в ансамбле с другими ахроматическими тонами – белым и черным. Только из этих трех цветов уже можно создать эффектный образ, который окажется уместным для любых событий.

Серое пальто и черные сапоги – это классика, которая никогда не выйдет из моды, поэтому такой вариант подойдет не только зимой, но и весной или осенью. Черные брюки и трикотажный серый джемпер – униформа на каждый день, которая выручит в любой неловкой ситуации.

Стилисты не советуют применять в своих образах серый монохром тон в тон. Лучше поиграть с оттенками одного цвета. Если темно-серое пальто вы онаденете к светло-серому джемперу и брюкам – то ваш образ получится довольно стильным.

Для тех, у кого возникнут сомнения относительно стилизирования серого цвета, предлагаем подборку образов, которые помогут вам понять, как следует правильно сочетать серый цвет с другими оттенками.

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