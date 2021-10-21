Как носить осенью серый костюм: модный пример показывает Хейли Бибер

Известная манекенщица и модница Хейли Бибер любит выходить в свет в брючных костюмах, или дополнять свои базовые образы маскулинными жакетами. На этот раз звезда стритстайла показала, как можно эффектно носить осенью серый костюм.

Каждый выход 24-летней красотки покоряет модниц со всего мира, так как у Хейли есть безупречный вкус и умение создавать стильные образы из базовых элементов гардероба.

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Любой брючный костюм можно стилизовать в зависимости от ситуации. Если делать ставку на классику, то его стоит сочетать с рубашками и лоферами, а если обыгрывать расслабленный вариант, то здесь под жакет можно надевать футболки и худи в сочетании с любимыми кроссовками.

Образ Хейли Бибер

Знаменитость надела графитовый свитшот в полоску, а сверху жакет оверсайз серого цвета. Ее образ дополнили костюмные брюки и любимые белые кроссовки Nike.

Из аксессуаров Хейли сделала ставку на черную сумку Prada и узкие солнцезащитные очки в стиле "Матрицы". Волосы блондинка зачесала в пучок и дополнила стильный аутфит золотистым колье и серьгами.



Стильный образ Хейли Бибер / Фото с Getty Images