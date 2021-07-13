Образы в одном цвете уже давно притягивают взгляды окружающих. К примеру, подчеркнуть загорелое тело смогут модные белоснежные образы.

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Летом белая одежда выглядит свежо и привлекательно. Рубашки на короткий рукав, льняные брюки, бейсболка и вьетнамки идеально впишутся в летний look.



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма

С черным цветом в теплое время года надо быть осторожными, поскольку темный цвет сильнее притягивает солнечные лучи, однако касается это лишь облегающего наряда. Одежда из натуральных тканей таких как шелк, шифон или лен позволят вашему телу дышать.

Выбирайте для прогулок летучие платья, стильные кроп-топы и джинсовые бермуды. Не забывайте про панаму и шляпу, которые помогут вам чувствовать себя комфортно в жару.



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма

Экспериментировать с цветами этим летом не придется, поскольку мода на яркий зеленый, розовый, оранжевый, лимонный и голубой уже настолько пропиталась на просторах инстаграма, что обойти эти цвета стороной, выбирая что-то другое просто невозможно.

Американская фешиониста Брит Харвей надевает этим летом яркий голубой жакет удлиненного кроя в паре с минималистичной сумкой Jacquemus. Блондинка не забыла о трендах, поэтому дополнила свой образ стильным крабиком для волос.



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма

Модная инфлюенсерша Хлоя Фратер восстанавливает традицию на ношение лимонных безрукавок летом, сочетая ее с брюками-клеш и цветной сумкой.



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма

Довольно эффектный образ в розовом образе показывает Эльза Госк. Шведская модель розовый бра на бретельках довершила яркими лакированными штанами. Уравновесить этот образ сможет рубашка на короткий рукав или короткий топ.



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма

Несмотря на то, что зеленым цветом в этом сезоне уже успели насытиться все, он все равно продолжает появляться в аутфитах модниц. Для летних прогулок выбирайте костюмы, состоящие из шорт, юбок в паре с рубашкой, легкие майки, платки и аксессуары.



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма

Скандинавская красавица Перниль Тейсбек выбирает total look с ног до головы. Модница летний костюм сочетает с лодочками Prada и оранжевым пакетом Hermes.



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма

Не так давно к трендовым цветам присоединился нежно-фиолетовый. Инста-блогер сделала стильные кадры в безупречном коротком платье с вырезами на талии. Образ она дополнила светло-голубыми носками с облаками и сланцами на высокой подошве.



Стильные монохромные аутфиты / Фото из инстаграма