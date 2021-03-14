Если вы следите за модой, то должны заметить, что худи стали все чаще появляться на фотографиях иностранных инфлюенсеров. Худи до сих пор остается предметом базового гардероба. Его можно носить с кроссовками, юбками плиссе, сапогами на каблуке, с шубой, тренчем или курткой-косухой.

Сейчас худи можно увидеть на модницах не только на улицах или streetstyle-хрониках. В последнее время грань между высокой модой и комфортным нарядом почти стерта. Теперь даже самые ярые мировые модницы делают ставку на комфорт.

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Цвет худи охватывает все грани палитры. Если хотите базовую вещь – выбирайте черный, серый, бежевый или белый цвет. Акцент версия худи может быть любого сочного оттенка, от красного до бирюзового. Также обратите внимание на пастельную гамму. Подойдут комбинированные модели, сочетающие несколько оттенков.

Если вы уже попробовали все возможные варианты ношения худи, или же наоборот, хотите приобрести этот элемент гардероба, но не знаете, как правильно и с чем его носить – смотрите нашу подборку.

Как стильно носить худи: интересные варианты

Худи + пальто

Надеть худи под пальто – идеальный вариант для прогулки. Такое сочетание уже попробовали все звезды, а модницы все чаще надевают худи с капюшоном под классический крой пальто. Простоты образу придадут спортивные леггинсы, джинсы или джогеры.



Стильные идеи образов с худи / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Стильные идеи образов с худи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Худи + широкие штаны

Худи с широкими кожаными брюками или палаццо стоит дополнять сапогами на каблуке. В таком сочетании можно выделить талию, заправив худи частично или полностью. Соединив худи с кожаными брюками вы получите сочетание различных фактур и стилистики. Такая комбинация сделает образ интересным и современным.



Стильные идеи образов с худи / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Стильные идеи образов с худи / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Стильные идеи образов с худи / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Стильные идеи образов с худи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Худи + юбка

Крой юбки может быть любым: мини, миди, макси, плиссированная, джинсовая или юбка-карандаш. Худи советуют заправить в юбку, или же оставить выпущенным.



Стильные идеи образов с худи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Худи + джинсы

Залог модного образа – современный фасон джинсов в паре с худи. Если вы используете для своего аутфита базовый деним, то без сумки, украшений и очков – не обойтись.



Стильные идеи образов с худи / Фото з Instagram / @stilnodostupno