Как носить футболку поло осенью: лучшие образы, которые вам понравятся
Источник:24 канал
Футболка поло уже довольно долго держится среди трендовых элементов гардероба. Эта вещь удобна в использовании, ведь ее можно сочетать не только с джинсами и кроссовками, но и со штанами и туфлями. Стилисты отмечают, что футболка с воротником перекочевала из летнего гардероба в осенний, поэтому предлагаем лучшие образы, которые вы можете примерить в этом сезоне.
Модницы уже давно переосмыслили универсальную тенниску и нашли ей множество применений. К примеру, бренд Lacoste сочетает водолазку с длинными юбками и лоферами.
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Такой стильный образ примерила шведская модель Эльза Хоск, которая соединила зеленое поло с черными лоферами.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Trendencias
Звезды стритстайла сочетают футболку поло с широкими брюками и модным аксессуаром – панамой. Впрочем ношение тенниски без жакетов или тренчей – вариант для теплой осенней погоды. Для прохладных дней модницы предложили не менее стильные образы.Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокамин Dimplex, чтобы быть в тренде.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Pinterest
Белоснежное поло девушки надевают с юбкой плиссе, добавляя сверху трендовый клетчатый жакет. Женственности такому образу добавили босоножки на высоком каблуке.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Pinterest
Для wow-эффекта подберите монохромный аутфит. Платье и брючный костюм в одном цвете – просто мастхев этой осенью.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Vogue
С футболкой поло можно создать многослойный look, но здесь стоит быть осторожным с цветами и принтами. Чтобы не перегрузить образ – наденьте футболку классического белого цвета, довершив ее стильным кожаным жакетом. Завершающим штрихом станут пальто и сапоги.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Trendencias
Трикотажная футболка поло с расслабленными рукавами идеально подойдет для микса с рубашкой, вместо жилетки. Дополните образ черной юбкой миди, чтобы получить безупречный осенний аутфит.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Pinterest