Модницы уже давно переосмыслили универсальную тенниску и нашли ей множество применений. К примеру, бренд Lacoste сочетает водолазку с длинными юбками и лоферами.
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Такой стильный образ примерила шведская модель Эльза Хоск, которая соединила зеленое поло с черными лоферами.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Trendencias
Звезды стритстайла сочетают футболку поло с широкими брюками и модным аксессуаром – панамой. Впрочем ношение тенниски без жакетов или тренчей – вариант для теплой осенней погоды. Для прохладных дней модницы предложили не менее стильные образы.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Pinterest
Белоснежное поло девушки надевают с юбкой плиссе, добавляя сверху трендовый клетчатый жакет. Женственности такому образу добавили босоножки на высоком каблуке.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Pinterest
Для wow-эффекта подберите монохромный аутфит. Платье и брючный костюм в одном цвете – просто мастхев этой осенью.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Vogue
С футболкой поло можно создать многослойный look, но здесь стоит быть осторожным с цветами и принтами. Чтобы не перегрузить образ – наденьте футболку классического белого цвета, довершив ее стильным кожаным жакетом. Завершающим штрихом станут пальто и сапоги.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Trendencias
Трикотажная футболка поло с расслабленными рукавами идеально подойдет для микса с рубашкой, вместо жилетки. Дополните образ черной юбкой миди, чтобы получить безупречный осенний аутфит.
Стильный образ с футболкой поло / Фото из Pinterest