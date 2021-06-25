Как носить цветочные платья этим летом: интересные варианты, которые вы можете повторить

Дизайнеры в весенне-летних коллекциях сделали ставку на цветочный принт. В теплое время года девушкам хочется легкости, женственности и нарядности, а наряд с растительными мотивами лучше всего помогает окунуться в летнюю атмосферу.

Мировые инфлюенсеры и знаменитости уже несколько месяцев "не снимают" платьев с флористическими мотивами. Инстаграм-модницы демонстрируют самые разнообразные фасоны – от мини до макси и принты – от мелких полевых цветов до массивных пионов.

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Однако стилисты отмечают, что цветочный принт может быть опасным. Надевая платье можно добавить себе несколько лет, или выглядеть совсем не современно и не стильно. Именно поэтому специалисты подготовили несколько советов, которые помогут красиво выглядеть в цветочных платьях.

Микс со спортом

"Элементы спортивного стиля способны вывести ваш образ с флористическим платьем на новый фэшн-уровень. Кроссовки, вьетнамки или бейсболка сделают лук с платьем более динамичным и эффектным", – отметили стилисты.



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма

Флэтсы

Сочетание романтического платья с обувью на низком каблуке выглядит непринужденно и расслабленно.



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма⠀

Микс с гранжем, утилитарным и андрогинным стилем

Надевайте платья с кожанкой, оверсайзным пиджаком, грубой обувью на массивной подошве – от мартинсов до биркенштоков – таким образом вы создадите контраст. На фоне таких грубых маскулинных элементов, вы будете выглядеть женственной и хрупкой.



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма

Бохо-настроение

"Теплая цветовая гамма, соломенные шляпки и сумки из рафии или текстиля, веревочные сандалии, аксессуары с этническими или морскими мотивами – такой бохо-шик особенно уместен на отдыхе возле моря, однако некоторые стилизации можно вписать и в городские луки. Для того, чтобы такие образы выглядели современно, обращайте внимание на актуальность вещей и аксессуаров", – говорится в инстаграм-заметке.



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма

Если вы хотите гармонизировать пропорции, учитывайте масштаб принта, если вы миниатюрная и хрупкая, стилисты школы Selfish советуют обратите внимание на мелкомасштабные принты. Если вы высокая или имеете пышные формы, лучше выбрать принты среднего и большого масштаба, таким образом вы сохраните соразмерность внешности и принта.



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма



Красивые сочетания с цветочным платьем / Фото из инстаграма