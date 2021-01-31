Модные специалисты призывают не ограничивать свой гардероб зимой только темными оттенками. Даже несмотря на то, что темные оттенки являются практичными, не ждите тепла и солнца, а надевайте светлые цвета уже сейчас.

Источник: 24 канал

Fashion-эксперты отмечают, что у цвета нет никакой привязки к сезонности.

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Белый – зимний цвет, только если дело касается гардероба. Зимой белый цвет принято избегать, потому что непрактично, неудобно и еще с десяток аналогичных причин. В этом есть доля правды, однако белый зимой – это красиво, а красота, как известно, требует жертв.

Белые брюки или джогеры можно носить всю зиму, тем более, что они весьма эффектно смотрятся на фоне белого снега. Если же снега нет, это все равно не повод отказаться от этого цвета.



Как носить белый зимой стильно / Фото из инстаграма



Как носить белый зимой стильно / Фото из инстаграма

Белый цвет – универсален, а это значит, что его можно совместить со всем, поэтому в цветовой гамме нет никаких ограничений. Не бойтесь белой верхней одежды: пальто, шуба, дубленка или пуховик в белых или кремовых оттенках будет выглядеть зимой очень эффектно.



Как носить белый зимой стильно / Фото из инстаграма

Вязаное платье длины миди или платье-свитер – идеальный вариант для холодной погоды. В составе зимнего гардероба платье выглядит самодостаточным и станет основой множества стильных образов на каждый день. Такую вещь можно носить и с укороченными стильными пуховиками, и с длинными пальто и с шубой. Белые зимние аксессуары легко украсят ваш образ, даже если вы сторонница темной цветовой гаммы. Для этого достаточно надеть белую шапку, шарф и перчатки, чтобы ваша зима стала чуть ярче, а образ интереснее. Носить оттенки белого не только можно, но и нужно. Разница тонов придаст нужной глубины и объема вашему образу. Главные фешионисты мира на своем примере помогут не сделать досадных ошибок в ваших образах.



Как носить белый зимой стильно / Фото из инстаграма



Как носить белый зимой стильно / Фото из инстаграма



Как носить белый зимой стильно / Фото из инстаграма