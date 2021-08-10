Этим летом изменить ситуацию с белыми штанами решили ярые модницы и инфлюенсеры. Ролевые модели и знаменитости одновременно начали надевать белые брюки разных фасонов и доказывать на своем примере, что носить их не просто можно, но и нужно.

Партнерский материал Стиль и уют в одном: настенный электрокамин, который монтируется менее чем за час

Белые брюки выглядят очень эффектно в сочетании с цветными кроп-топами, блузами с рукавами-буфами, оверсайзними или укороченными жакетами и удлиненными жилетами.

Несмотря на то, что белые брюки не являются самой практичной вещью в гардеробе, впрочем, они отлично сочетаются с огромным количеством летних трендовых вещей, поэтому помогут создать не один стильный образ.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Белые брюки надевайте на прогулку с друзьями, на свидание или работу, а вдохновиться красивыми аутфитами можно на страницах любимых блогеров.

Немецкая инфлюенсер Леони Ханне сочетает классические белые брюки с объемной нежно-розовой блузой из прозрачного материала с рукавами-буфами и большим бантом. Образ довершают нюдовые туфли-лодочки и белая сумка-клатч.



Модные образы с белыми штанами / Фото из инстаграма

Португальская стилистка София Коэльо белые брюки дополняет вязаным кроп-топом на завязках шоколадного оттенка. Аутфит она дополнила коричневыми солнцезащитными очками и бело-черными кроссовками.



Модные образы с белыми штанами / Фото из инстаграма

В холодный летний день британская модница Алисия Родди выбирает широкие белые брюки, сочетая с топом и зеленым бомбером. Дополнением к такому образу стали кроссовки и оранжевая сумка от бренда Balenciaga.



Модные образы с белыми штанами / Фото из инстаграма



Модные образы с белыми брюками / Elle



Модные образы с белыми брюками / Elle



Модные образы с белыми брюками / Elle



Модные образы с белыми брюками / Elle



Модные образы с белыми брюками / Elle



Модные образы с белыми брюками / Elle



Модные образы с белыми брюками / Elle