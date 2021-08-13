Как носить белую рубашку летом: стильные примеры от звезд стритстайла

Белая рубашка – замечательная базовая вещь, которую можно надеть на любой случай жизни. С помощью белой рубашки можно создать большое количество шедевральных образов, которые подойдут для повседневного или праздничного дня.

Белая рубашка не имеет равных по своей универсальности. Этому элементу гардероба всегда найдется надлежащее применение. Белую рубашку можно скомбинировать со штанным костюмом, джинсами, кожаными брюками, юбками, надеть под низ бра, или сверху довершить стильным корсетом.

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Рубашка белого цвета, которая возглавляет первое место во всех списках базового гардероба – безусловный тренд, который еще ни разу не покидал модного Олимпа.

Сейчас стилисты и дизайнеры смотрят на классическую рубашку по-новому. Кроме устоявшегося офисного комбинирования рубашки и юбки-миди, в модном арсенале аутфитов появилось немало стильных образов.

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Благодаря современным иконам стиля и инфлюэнсерам, которые ежедневно придумывают безупречные наряды, появилось много идей, как и с чем носить белую рубашку этим летом.

С атласной мидиюбкой

Выбирайте батистовую блузу в духе ретро или хлопчатобумажную белую рубашку любого фасона к шелковой юбке-миди в бельевом стиле – одному из самых актуальных фасонов в этом сезоне. Стилисты советуют носить такой аутфит с винтажной бижутерией в золотых тонах.



Красивые образы с белой рубашкой / Harper's Bazaar



Красивые образы с белой рубашкой / Harper's Bazaar

С льняными штанами

Рубашка в сочетании с льняными штанами – великолепный расслабленный образ на каждый день. Сочетайте рубашку свободного кроя с прямыми утилитарными штанами из льна светлых оттенков. Лучше всего такой тандем смотрится с обувью на низком ходу.



Красивые образы с белой рубашкой / Harper's Bazaar

С миниюбкой или шортами

Этим летом добавьте к свободной и удлиненной рубашке или блузе короткие классические шорты или юбку из фактурной ткани.



Красивые образы с белой рубашкой / Harper's Bazaar

Со штанами-клеш

Сочетание белой рубашки и брюк-клеш обожает использовать Виктория Бекхэм. Расклешенные брюки с разрезами от голени идеально подходят для летнего сезона. Носите с простой белой рубашкой навыпуск или заправленную в брюки.



Красивые образы с белой рубашкой / Harper's Bazaar

С широкими кюлотами

Для образа в духе Коко Шанель выбирайте расклешенные кюлоты из легкого материала и носите с блузой с коротким или длинным рукавом. Добавьте мюди и колье-цепь для полного завершения образа.



Красивые образы с белой рубашкой / Harper's Bazaar