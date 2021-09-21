Николь Кидман украсила обложку глянца Harper's Bazaar: роскошная фотосессия
Источник:инстаграм Николь Кидман
54-летняя голливудская актриса Николь Кидман стала лицом нового номера журнала Harper's Bazaar. Звезда снялась для обложки и показала безупречные образы от премиальных брендов.
Кадрами из фотосессии Николь Кидман поделилась в инстаграме со своей 7-миллионной аудиторией. Фотографом съемки выступил Кольер Шорр. Актриса снялась в роскошной фотосессии для октябрьского глянца.
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Перед камерой знаменитость позировала в цветочном платье с гиперболизированными плечами, в прозрачном и бежевом платьях с пайетками и черном свитере оверсайз. Николь Кидман также предстала перед камерой в брюках палаццо и рубашке, которую надела на обнаженное тело. Сверху ее аутфит довершал маскулинный жакет.
Актриса также примерила черное шерстяное пальто на обнаженное тело, довершив аутфит красными кожаными рукавицами от Prada.Все мировые звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex.
На обложке глянца мировая знаменитость предстала в темно-бордовом шифоновом платье на короткий рукав. Стилисты расстегнули верхние пуговицы платья и довершили аутфит золотистым колье.
Николь позировала перед камерой фотографа на фоне зеленых кустов с распущенными вьющимися волосами. Визажисты сделали максимально естественный макияж, накрасив лишь губы жидкой бордовой помадой. На другой версии обложки Harper's Bazaar Кидман предстала в коричневом платье.
Стилисты задумали показать Николь Кидман такой, какой она была в начале карьеры – с пшеничными вьющимися волосами и без яркого макияжа.
Николь Кидман снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма актрисы
Николь Кидман снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма актрисы
Николь Кидман снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма актрисы
Николь Кидман снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма актрисы
Николь Кидман снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма актрисы
Николь Кидман снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма актрисы
Николь Кидман снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма актрисы
Николь Кидман снялась для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма актрисы