"Быть Рикардо" – это американский биографический драматический фильм 2021 года, написанный и снятый Аароном Соркин, об отношениях между звездами "Я люблю Люси" Люсиль Болл и Дези Арназ. Зрители смогут рассмотреть жизнь известных героев не в виде актеров, играющих на сцене счастливую пару, а настоящую историю непростых связей между мужчиной и женщиной.

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Образ Николь Кидман

Для важного мероприятия Николь Кидман выбрала невесомое кутюрное платье-бюстье от Armani Privè. Наряд из дымчатой тюли был украшен кристаллами на корсете. Дополнением к платью стали босоножки от Jimmy Choo.

Роскошный образ актриса украсила бриллиантовым колье на шее, серьгами и часами. Австралийка зачесала волосы в пучок с выпущенными вьющимися прядями. Визажисты подчеркнули взгляд Николь темными тенями, а губы накрасили яркой красной помадой.

Хавьер Бардем вышел на красную дорожку в черном образе. Он надел рубашку, галстук, костюм и туфли одного цвета. Под вспышками фотокамер он позировал с Николь Кидман взяв ее за руку.

Стильный образ Николь Кидман / Фото из Getty Images

Стильный образ Николь Кидман и Хавьера Бардема / Фото с Getty Images