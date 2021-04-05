В ночь на 5 апреля состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров – SAG Awards. Знаменитости, которые не смогли пройтись по красной дорожке, смотрели церемонию в своих домах. Онлайн-формат не помешал мировым звездам показать безупречные образы. Австралийская актриса Николь Кидман предпочла классику, надев платье Armani Privé с вышивкой бисером.

Кажется, знаменитости и зрители уже за год пандемии привыкли к онлайн-форматам, поэтому фото селебретис не на красной дорожке, а в своих домах воспринимаются как должное. Теперь ковровые дорожки заменили дворы знаменитостей.

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Особое внимание на церемонии SAG Awards привлекла Николь Кидман. На премию Гильдии киноактеров США, которая присудила награды за лучшие фильмы и сериалы года, знаменитость надела волшебное платье.

Образ Николь Кидман

Голливудская суперзвезда надела платье Giorgio Armani, в котором красовалась на заднем дворе своего особняка. Роскошный наряд Николь выбрала из новой коллекции весна – лето 2021. Платье с длинными рукавами сшито из многослойного тюля. Оно украшено разноцветной вышивкой и хрустальным бисером.

Волшебный образ в платье длины макси дополнили украшения Harry Winston. На церемонию вручения блондинка сделала стильную прическу. Николь заплела волосы в косу "рыбий хвост", выпустив передние пряди на лицо.

Визажисты сделали на лице Кидман нежный макияж. Они накрасили веки коричневыми тенями, подведя их черными стрелками, а губы нарисовали розовой помадой.

Николь Кидман была номинирована на "Лучшую женскую роль в телевизионном фильме или мини-сериале" за амплуа Грейс Фрейзер в нашумевшем проекте "Отыграть назад". Однако заветная статуэтка ей не досталась.

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