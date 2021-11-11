Николь Кидман и Кит Урбан очаровали публику совместным выходом: роскошные кадры

Одна из самых известных звезд Голливуда Николь Кидман посетила со своим мужем музыкантом Китом Урбаном церемонию награждения в сфере кантри-музыки Country Music Association Awards в Нэшвилле. Супруги очаровали публику эффектными образами.

Для светских выходов звезда сериала «Большая маленькая ложь» любит выбирать платья, подчеркивающие ее утонченную фигуру. Знаменитость пришла поддержать мужа на церемонию в образе, приковавшем к себе внимание всех приглашенных гостей.

Читайте также Как носить шарф этой осенью: 4 интересных примера, которые вы можете повторить

Церемония награждения за особые заслуги состоялась на родине кантри-музыки в Нэшвилле в штате Теннеси. Кит Урбан представил свой новый сингл, а Николь подтанцовывала и подпевала в специальной ложе.

На важное мероприятие знаменитость выбрала черное эффектное платье от Saint Laurent. Асимметричное платье с удлиненным рукавом и гиперболизированным рюкзаком обнажило живот Николь и подчеркнуло пресс. Дизайнер Энтони Вакарелло также добавил платью глубокий разрез и особую изюминку в виде завязанного пучка из излишка материи.

Актриса дополнила образ черными туфлями на каблуке, стильной прической и золотистыми украшениями от Bvlgari.

Супруг знаменитости вышел на красную дорожку в черной футболке с рисунком гитары. Сверху он надел серый блестящий пиджак и завершил аутфит черными брюками клеш.

Роскошный выход супругов / Фото с Getty Images

Роскошный выход супругов / Фото с Getty Images