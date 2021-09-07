Никогда бы такое не надела: Зендаю раскритиковали за образ на премьере "Дюны" в Париже: фото
Источник:24 канал
Каждый выход актрисы Зендаи становится площадкой для обсуждения в сети. Ее образами могут восхищаться миллионы пользователей. Впрочем иногда ее наряды подлежат критике. После шедеврального выхода в "мокром" платье в Венеции, Зендая разочаровала поклонников неудачным сочетанием топа и юбки.
25-летняя актриса несколько дней назад была на премьере долгожданного фильма "Дюна" на Венецианском кинофестивале, а уже 6 сентября посетила премьеру в Париже.
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Молодая звезда приехала с коллегой Тимоти Шаламе, с которым она сыграла главные роли. Актер позировал рядом с Зендаей в синем костюме от бренда Tom Ford.
На премьеру вместо платья Зендая выбрала кроп-топ и юбку. Сочетание этих элементов гардероба фанатам не сильно понравилось, впрочем эффекта обсуждаемости стилист Лоу Роуч все же достиг.Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.
Образ Зендаи
Знаменитость появилась на фотоколле в одном из самых ярких образов из первой коллекции Alaïa, которую Питер Мюлье представил в Париже в этом году. Красавица примерила кроп-топ с длинным рукавом темно-фиолетового цвета и обтягивающую длинную юбку с черным мехом. Юбка украшена корсетным поясом из маленьких камешков.
Знаменитость сделала макияж с акцентом на глаза, а на волосах – африканские кудри. Некоторые фанаты отметили, что в таком образе Зендая выглядит необычно и фантастически, впрочем немалое количество пользователей отметило, что топ в этом образе не слишком удачно подходит.
- "Образ красивый, но с топом переборщили. Уж слишком высоко он сидит";
- "Юбка хорошая, а вот топ слишком маленький";
- "А это считается красивым?";
- "Возможно, я не сильно разбираюсь в моде, но я бы никогда не вышла в таком виде, как в Зендаи";
- "Топ неуклюжий";
- "Сильно видно ребра, стоило бы добавить сеточку".
Образ Зендаи на премьере фильма "Дюна"/ Getty Images
Образ Зендаи и Тимоти Шаламе на премьере фильма "Дюна" / Getty Images