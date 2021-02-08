Неделя моды в Копенгагене: 5 streetstyle-трендов
В Копенгагене завершилась Неделя моды, которая прошла в онлайн-формате. На этот раз streetstyle-фотографы сместили фокус, и вместо гостей модных показов принялись фотографировать местных жительниц.
В последнее время Копенгаген славится наилучшим и самым стильным стритстайлом в мире. Особого внимания заслуживают не только гости показов, которые несколько раз в день меняют продуманные образы, которые имеют все шансы попасть в хроники стритстайла, но и обычные жители, которые одеваются также стильно.
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Какие тренды фотографы подсмотрели на Неделе моды в Копенгагене – смотрите в подборке.
Цветная кожа
Цветная кожа была особенно популярной в прошлом году, впрочем в 2021 не собирается терять свою актуальность. К примеру, кожаные брюки весной будут на пике популярности, а если они будут цветными – с ними легко создать образ в стиле колорблок.
Стильные образы скандинавок / Getty Images
Жакет с кроссовками
Деловой и спортивный стиль завоевал популярность еще весной. С тех пор все мастерски сочетают актуальный до сих пор дуэт – классический жакет и кроссовки dad sneakers, которые носят все инфлюэнсеры.
Стильные образы скандинавок / Getty Images
Цепи
Датские модницы любят аксессуары, а трендовые цепочки не стали исключением. Инфлюэнсеры миксуют в своих образах разнокалиберные цепочки и не ограничиваются лишь одним акцентом.
Цепочки триумфально вернулись несколько сезонов назад благодаря Дэниелу Ли из Bottega Veneta и до сих пор не собираются исчезать с модных радаров.
Стильные образы скандинавок / Getty Images
Кожаный тренч
Модницы, которые уже вдоволь выгуляли классические модели в бежевых оттенках, делают ставки на кожаные тренчи в лимонном цвете. Именно такой тренч чаще всего можно увидеть на улицах Копенгагена, в котором редко появляются солнечные лучи.
Стильные образы скандинавок / Getty Images
Трикотажное платье
Трикотажное платье – любимый элемент гардероба девушек. В нем легко ходить, так как оно не сковывает движений. Кроме этого, трикотажное платье длины миди или макси на длинный рукав – идеальный вариант на холодное время года. Если платье классических цветов, то его можно легко совместить с чем-то ярким.
Стильные образы скандинавок / Getty Images
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