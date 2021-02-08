В Копенгагене завершилась Неделя моды, которая прошла в онлайн-формате. На этот раз streetstyle-фотографы сместили фокус, и вместо гостей модных показов принялись фотографировать местных жительниц.

В последнее время Копенгаген славится наилучшим и самым стильным стритстайлом в мире. Особого внимания заслуживают не только гости показов, которые несколько раз в день меняют продуманные образы, которые имеют все шансы попасть в хроники стритстайла, но и обычные жители, которые одеваются также стильно.

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Какие тренды фотографы подсмотрели на Неделе моды в Копенгагене – смотрите в подборке.

Цветная кожа

Цветная кожа была особенно популярной в прошлом году, впрочем в 2021 не собирается терять свою актуальность. К примеру, кожаные брюки весной будут на пике популярности, а если они будут цветными – с ними легко создать образ в стиле колорблок.



Стильные образы скандинавок / Getty Images

Жакет с кроссовками

Деловой и спортивный стиль завоевал популярность еще весной. С тех пор все мастерски сочетают актуальный до сих пор дуэт – классический жакет и кроссовки dad sneakers, которые носят все инфлюэнсеры.



Стильные образы скандинавок / Getty Images

Цепи

Датские модницы любят аксессуары, а трендовые цепочки не стали исключением. Инфлюэнсеры миксуют в своих образах разнокалиберные цепочки и не ограничиваются лишь одним акцентом.

Цепочки триумфально вернулись несколько сезонов назад благодаря Дэниелу Ли из Bottega Veneta и до сих пор не собираются исчезать с модных радаров.



Стильные образы скандинавок / Getty Images

Кожаный тренч

Модницы, которые уже вдоволь выгуляли классические модели в бежевых оттенках, делают ставки на кожаные тренчи в лимонном цвете. Именно такой тренч чаще всего можно увидеть на улицах Копенгагена, в котором редко появляются солнечные лучи.



Стильные образы скандинавок / Getty Images

Трикотажное платье

Трикотажное платье – любимый элемент гардероба девушек. В нем легко ходить, так как оно не сковывает движений. Кроме этого, трикотажное платье длины миди или макси на длинный рукав – идеальный вариант на холодное время года. Если платье классических цветов, то его можно легко совместить с чем-то ярким.



Стильные образы скандинавок / Getty Images