Издание в октябрьском номере подготовило для читателей рассказы о 25 разных культур и народностей. На обложках глянца позировали девушки из Украины, Грузии, Башкирии, Армении, Азербайджана, Литвы, Якутии, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и многих других стран.

Читайте также 76-летняя Хелен Миррен вышла на подиум во время показа L'Oréal Paris: впечатляющий образ

В течение месяца на инстаграм-странице глянца обещают публиковать обложку каждой страны. Читатели уже увидели обложку Якутии, Узбекистана и Украины. Пользователи соцсетей с возмущением восприняли эту новинку и отметили, что никогда не простят русским оккупантам тысячи убитых украинских военных.

Эта история – наше признание в любви к Украине, наше восхищение волшебными девушками, талантливыми дизайнерами, культурой и природой, тишиной ее лесов и синевой Карпат. И, конечно, языком – он и есть музыка, прозрачный, как вода в реке, и понятный, как белоснежные образы этой съемки,

– написала о фотосъемке редактор российского глянца Екатерина Мухина.

Чтобы увидеть серию кадров, листайте вправо:

Стоит отметить, что обложку для глянца Elle Russia снял украинский фотограф Назар Черный. Съемку стилизовала Юлия Захарова, а моделью выступила Светлана Потомски. Все они публикуют на своих страницах в инстаграме новую обложку глянца и щеголяют своей работой перед читателями.

Чтобы увидеть серию кадров, листайте вправо:

Как отреагировали украинские читатели на обложку глянца посвященную Украине:

"От такой токсичной дружбы надо убегать";

"Лицемерные оккупанты, мы никогда не простим вам тысячи убитых, замученных и убитых украинцев";

"Абхазия – это Грузия";

"Посвятите, пожалуйста, Украине выпуск об оккупации Крыма, Донецка и Луганска Россией и регулярных убийствах граждан Украины на нашей же территории гражданами РФ. Это будет посвящение года! Вашим читателям будет полезно;

"Россия оккупант, никакой дружбы быть не может";

"Кто вернет матерям дочерей и сыновей? Кто вернет родителей детям?";

"Боже, убереги от русской "дружбы";

"Очень по-дружески убивать 7-й год наших людей и забирать наши территории. Вы нам не друзья, а страна убийц. И оправданий никаких нет. Верните сначала наше, а потом исчезните навсегда. Это будет лучшим подарком от псевдодрузей".

Обратите внимание! Российские оккупационные войска продолжают цинично нарушать договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов погибают и получают ранения украинские воины. Читайте подробнее о ежедневном ходе ситуации на востоке Украины в 2021 году.